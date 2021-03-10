Kandil simidi tarifi, kandil simidi evde en güzel nasıl yapılır? Kandil simidi malzemeleri hazırlanışı

Kandil simidi, bilindiği üzere kandillerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sevdiklerine kandil simidi ikram etmek isteyen ev hanımları kandil simidi tarifi ve kandil simidi yapımı ile ilgili püf noktalarını merak ediyor.

Kandil simidi nasıl yapılır?

Kandil simidini isterseniz mahlep kullanarak isterseniz de mahlep kullanmadan yapabilirsiniz. İşte mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi...

Mahlepli kandil simidi

Malzemeler:

Mahlepli kandil simidi tarifi malzemeleri 4,5 su bardağı un, 125 gram eritilmiş tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta, 1,5 çay bardağı sulu yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı mahlep, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı şeker, yumurta ve susamdır.

Yapılışı:

Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri karıştırın. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ilave edin ve yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin. Bu arada yumurta ve susamı kaselere alın. Elinizle hamura simit şekli verin ve önce yumurtaya batırıp sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.

180 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında pişirin. Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Kandil simidi tarifi ve yapılışı: Kandil simidi nasıl yapılır İşte kandil simidi malzemeleri

Mahlepsiz kandil simidi

Malzemeler:

1 yumurta sarısı

2 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

1,5 çorba kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

125 gram tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 çay kaşığı kabartma tozu

3 su bardağı un

Üzeri için:

1 yumurta beyazı

Susam

Çörek otu

Yapılışı:

Oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, sirke, yoğurt, tuz, şeker ve yumurta sarısını karıştırın. Ardından un ve kabartma tozu ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elle açıp çay bardağının ağzını kullanarak yuvarlaklar kesin. Yuvarlakların ortalarını da şişe kapağı ile kesin. Ardından yumurta beyazına ve susama bulayın. 180 derecede 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.