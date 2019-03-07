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Kandil simidi nasıl yapılır? | Mahlepli-mahlepsiz kandil simidi tarifi

Kandil günlerinin en sevilen geleneği kandil simidi, her evde bulunan malzemelerle kolayca yapılabilmekte. Susamlı ve sade olamak üzere iki seçeneği bulunan kandil simidinin yapımında mahlep, ayrıca susam veya çörek otu kullanılıyor. Peki, Kandil simidi nasıl yapılır? İşte Mahlepli-mahlepsiz kandil simidi tarifi...

07 Mart 2019 Perşembe 17:51
Kandil simidi nasıl yapılır? | Mahlepli-mahlepsiz kandil simidi tarifi

Kandil günlerinin en sevilen geleneği kandil simidi, her evde bulunan malzemelerle kolayca yapılabilmekte. Susamlı ve sade olamak üzere iki seçeneği bulunan kandil simidinin yapımında mahlep, ayrıca susam veya çörek otu kullanılıyor. Peki, Kandil simidi nasıl yapılır? İşte Mahlepli-mahlepsiz kandil simidi tarifi...

Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır?

Malzemeler

4;5 su bardağı un
125 gram eritilmiş tereyağı 
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yumurta 
1,5 çay bardağı sulu yoğurt 
1 paket kabartma tozu 
1 tatlı kaşığı mahlep
1 tatlı kaşığı tuz 
2 tatlı kaşığı şeker 
Yumurta
Susam

Yapılışı

Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri karıştırın. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ilave edin ve yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin. Bu arada yumurta ve susamı kaselere alın. Elinizle hamura simit şekli verin ve önce yumurtaya batırıp sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. 180 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin. Soğuyunca servis edebilirsiniz. 

Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır?

Malzemeler

1 yumurta sarısı
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi 
1,5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz 
125 gram tereyağı 
Yarım çay bardağı sıvı yağ 
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un 
Üzeri için:
1 yumurta beyazı
Susam
Çörek otu

Yapılışı

Oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, sirke, yoğurt, tuz, şeker ve yumurta sarısını karıştırın. Ardından un ve kabartma tozu ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elle açıp çay bardağı yuvarlaklar kesin. Ortasını da şişe kapağı ile kesin. Ardından yumurta beyazına ve susama bulayın. 180 derecede 20 dakika pişirin.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:51
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