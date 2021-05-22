Kandil izin veriyorsa buraya da gel!

Hasan Eğrigöz Ankara

Aylardır evlat hasretiyle yanıp tutuşan, HDP’lilerin taciz ve kışkırtmalarına maruz kalan Diyarbakır annelerini görmezden gelip, Şanlıurfa Adliyesi önünde sözde adalet nöbetine katılarak şov yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve milletvekillerine Diyarbakır anneleri, gazetemiz Akit aracılığıyla seslenerek, “Kandil müsaade ediyorsa annelerin nöbetine de gel" dediler.

“Pervin Buldan, adaleti Diyarbakır’da görsün!”

Diyarbakır annelerinin acısını görmezden gelerek Şanlıurfa’daki sözde adalet nöbetine katılarak provokasyon peşine düşen HDP’li Pervin Buldan’a tepki gösteren Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, “Pervin Buldan’ın yaptığı provokatörlüktür. Yaklaşık 2 senedir acı çeken annelerin bu feryat figanını görmeyen birinin adaletten bahsetmesi, çok komik. Gelsin adaleti burda görsün. Buradaki anneleri görmeyen duymayan Pervin Buldan, oraya gidip sırf ortalığı karıştırmak için Şenyaşar ailesine destek vermeye gitti. Pervin Buldan’a ağababaları, Kandil izin veriyorsa buraya da gelsin, bizim acımız için de nöbet tutsun. Adalet nöbeti dediklerine de inanmıyoruz. Ortalığı karıştırmak isteyenlerin de uğrak noktası oldu. Eğer adalet heveslisi ise gelsin adaleti Diyarbakır’da görsün, tabi Kandil müsaade ediyorsa. Buradaki anne ve babaların tek bir amacı var o da evlatlarına kavuşmak. HDP’ye el altından destek veren İyi Parti ve CHP de bizim için HDP ile aynı. Biz evladımızı ararken evimizi yaktılar, bizi tehdit ettiler ama bütün bunlar karşısında sessiz kalan o partiler HDP ile aynı safta. Ben Kılıçdaroğlu’nun selamını almadım, almam da. Biz hakaretlere uğradık yine de vazgeçmedik” şeklinde konuştu.

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“İşin ucu PKK’ya değiyor diye mi gelmiyorsun”

Dağa 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Songül için oturma eylemine katılan anne Fatma Akkuş, HDP’li Pervin Buldan’a “Samimi isen buraya da gel” diye seslenerek, “Aylardır soğuk, sıcak demeden, HDP’lilerin tüm taciz, hakaret ve kışkırtmalarına rağmen dağa kaçırılan evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz. Belki bir haber gelir diye HDP önünden hiç ayrılmadık. Kürtleri temsil ettiğini iddia ederek oy koparmaya çalışan HDP’liler ise bizim bu acımıza 628 gündür sessiz. Sadece sessiz kalmakla da yetinmeyip, kimi anneleri tehdit ettiler, evlat nöbetindeki babalara da pusu kurdular. Çocuklarımızın dağa kaçırılmasından HDP sorumlu. Evlatlarımızın nerede olduğunu onlar biliyor. Ancak bizim evlat nöbetimize karşı olan HDP’li Pervin Buldan, annelerin acısını görmeyerek Şanlıurfa’daki adalet nöbetine oturmuş. Gelsin bizim nöbetimize katılsın, ondan sonra diyelim ki gerçekten adaleti arıyor. Ama onlar bir olayın ucu PKK’ya değiyorsa suspus olur” ifadelerini kullandı.