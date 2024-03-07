Kandil daha ne istesin! CHP’nin adayından DEM’e övgüler

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Kurulduğu günden bu yana 6 ilke edebiyatı yapıp halkı uyutan ve milliyetçiliği kağıt üstünde bırakıp hiçbir zaman gerçek manada ülkenin menfaatini düşünmeyen CHP, terör baronlarının yuvalandığı Kandil’den aldığı desteğin diyet borcunu ödemeye devam ediyor.

CHP’nin HDP/DEM ile yaptığı ittifak gereği, DEM Parti bazı bölgelerden adaylarını geri çekmişti. O bölgelerden biri olan Esenyurt’ta CHP’nin adayını destekleme kararı alınmıştı. HDP/DEM tarafından açık destek elen CHP’nin Esenyurt Başkan Adayı Ahmet Özer, ağızları açık bırakan ifadeler kullandı.

“DEM, barışın teminatıdır”

Özer, HDP/DEM’i cilalama çabasına girişti. KRT canlı yayınına katılan Ahmet Özer, terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP/DEM’in, bu ülkede barışın teminatı olduğunu savundu. PKK’nın yıllardır binlerce kişi öldürdüğü, 6-7 Ekim olaylarında HDP’nin de terör estirdiği gerçeğini görmezden gelen Özer, milletin aklıyla alay edercesine şunları söyledi:

“Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım. DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır.”

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Tepki çekti

HDP/DEM destekli CHP Esenyurt adayının, ülkede barışın en büyük tehdidi haline gelen takım elbiseli PKK sevicileri barış teminatı olarak göstermesi büyük tepki çekerken, CHP’nin adeta milli güvenlik sorunu haline geldiği yönünde yorumlar yapıldı.

6-7 Ekim olayları

HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısının ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşları 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle sokağa indi, 2 polis şehit oldu, 35 kişi hayatını kaybetti, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı, 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde barikatlar kurulup yollar kesildi, uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlara zarar verildi, 37 "nitelikli adam öldürme", 29 "adam öldürmeye teşebbüs", 3 bin 777 "mala zarar verme", 25 "alıkoyma", 395 "hırsızlık", 15 "yağma", 308 "iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal", 13 "Türk bayrağını yakma vakası gerçekleşti, çok sayıda ev ve iş yeri ile okul, Kur’an kursu, kültür merkezi, müze ve yurt binasında hasar oluştu, şiddet eylemlerinin devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde oldu.

Olayların simgesi haline gelen vaka ise, 16 yaşındaki Yasin Börü’nün vahşice katledilmesi oldu. Terör örgütü PKK mensupları, arkadaşlarıyla birlikte kurban eti dağıtan Yasin Börü’ye sopalarla ve kesici aletlerle saldırdı, sığındıkları binanın 3’üncü katında linç etti ve aşağıya attı, bununla da yetinmeyip üzerinden arabayla geçti… Yasin Börü ve arkadaşları, aileleri tarafından güçlükle teşhis edilebildi.

İşte CHP’li Esenyurt Adayı Ahmet Özer’in, barışın teminatı dediği partililerin yakın geçmişte yaptıkları!..