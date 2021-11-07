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Sağlık Kandaki düşük şeker oranı vücut dengesini olumsuz etkiliyor
Sağlık

Kandaki düşük şeker oranı vücut dengesini olumsuz etkiliyor

Kanda yüksek miktarda şeker bulunması (hiperglisemi) sağlığı tehdit ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 11:33:00 -
Kandaki düşük şeker oranı vücut dengesini olumsuz etkiliyor

Kanda yüksek miktarda şeker bulunmasının (hiperglisemi) sağlığı tehdit ettiğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Veysel Ciğerli, düşük oranlarda şeker bulunmasının (hipoglisemi) da vücut dengesini olumsuz etkilediğini söyledi.

Kanda bulunan şeker miktarının enerji metabolizması, hormonel denge, sinir sistemi gibi temel unsurlar başta olmak üzere birçok vücut fonksiyonunun çalışmasını direkt olarak etkilediğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Veysel Ciğerli, "Kanda yüksek miktarda şeker bulunması (hiperglisemi) sağlığı tehdit edeceği gibi düşük oranlarda şeker bulunması (hipoglisemi) da vücut dengesini olumsuz etkilemektedir. Kandaki şekerin devamlı olarak istenilen değerden farklı olması karbonhidrat metabolizması bozuklukları, reaktif hipoglisemi, insülin direnci, diabetus mellitus gibi problemleri de beraberinde getirmektedir. Kan şekerini (glukoz) etkileyen önemli faktörler arasında bir kaç önemli unsur vardı. Glisemik indeks (GI), tüketilen besinlerin kan şekerini yükseltme indeksidir. GI değeri yüksek olan besinler kan şekerini hızlı yükseltirken, düşük olan besinler ise kan şekerini dengeli ve tutarlı yükseltmektedir. İnsülin direnci, devamlı olarak yüksek kan şekeri görülen metabolizmalarda, şekeri kandan glikojen depolarına aktaran insülin adlı hormonun bir yerden sonra işlevini kaybetmesi ve kan şekerini düşürmek için daha fazla insülin gereksinimiyle birlikte kısır döngüye giren bir metabolik bozukluktur. Fiziksel aktivite varlığının kan şekerini dengeli ve düzenli seviyede tuttuğu görülmüştür. Vücudun stres seviyesinin artmasıyla kan şekerinin düzensizliği arasında doğru bir orantı görülmektedir" dedi.

Kan şekerinin düzenlenmesi için önerilen spesifik gıdalar da olduğuna değinen Ciğerli, "Bu gıdalar glisemik indeks bakımından dengeli ve tutarlı olmakla birlikte glisemik yük ve fonksiyonel özellikleri sayesinde kan şekerinin düzenlenmesinde roloynamaktadır. Lifli besinler, sindirim ve emilim bakımından dengeli olduğu için kan şekerinde ani yükselişlere, dolayısıyla da ani düşüşlere sebebiyet vermemektedir. Kan şekerini dengede tutmada en etkili yollardan biridir. Keten tohumu, arpa, kurubaklagil, leblebi, turunçgiller, yeşil elma, armut, incir gibi meyveler, yulaf, bulgur, tam buğdaylı makarna ve ekmek bu tarz besinlere iyi örneklerdir" diye konuştu.

 

 

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