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Aktüel Kanaryalarını sanat müziği dinleterek yarışmalara hazırlıyor
Aktüel

Kanaryalarını sanat müziği dinleterek yarışmalara hazırlıyor

Kırşehir'de 43 yıldır güvercin ve kanarya besleyen 65 yaşındaki hırdavatçı Aydın Anapay, Türk Sanat Müziği dinleterek insan sesine alıştırdığı ve ötüşlerine katkı yaptığı kanaryalarından biriyle geçen yıl birincilik elde etti - Aydın Anapay: - "Türk Sanat Müziği'ni çok seviyorum, onlara da dinletiyorum. Her sabah 08.00 gibi müziği radyodan açarım, akşam 19.00'a kadar devam eder"

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:08:37 -
Kanaryalarını sanat müziği dinleterek yarışmalara hazırlıyor

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de iş yerinin ikinci katında yetiştirdiği 200'e yakın kanaryasına her gün Türk Sanat Müziği eserleri dinleten 65 yaşındaki hırdavatçı Aydın Anapay, kuşlarını yarışmalara hazırlıyor.

Kent merkezindeki tarihi Uzun Çarşı'da mütevazı hırdavat dükkanında esnaflık yapan Anapay, 1970'li yıllarda çocukken başladığı kuş besleme hobisini ilerleyen yaşına rağmen sevgiyle sürdürüyor, zamanının çoğunu dükkanının üst katındaki 200 kanarya arasında geçiriyor.

Kanaryaların olduğu kata hoparlör sistemi kuran Anapay, ötüşlerine katkı sağlamak ve insan sesinden ürkmemeleri için kuşlarına her gün Türk Sanat Müziği'nin farklı eserlerini dinletiyor.

Kuşlarıyla Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonunun düzenlediği yarışmalara katılan Anapay, elde ettiği birçok derecenin yanı sıra geçen yıl 25. Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması'nda "yorkshaire" kategorisinde birincilik kazandı.

Her yıl düzenlenen kanarya yarışmalarına büyük özenle hazırlanan ve birçok derecesi bulunan Anapay, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle yarışmaların iptal edilmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

- Kuşlarıyla ilgilenmekten zevk alıyor

Yarışmalar gelecek yıl yeniden olacakmış gibi hazırlıklarını sürdüren Aydın Anapay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuş sevgisinin küçük yaşlardan itibaren kendisini kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu söyledi.

Kuşlarını özenle beslediğini dile getiren Anapay, şu değerlendirmede bulundu:

"Günlük yemlerini ve sularını değiştiriyorum. Haftada bir kafes içi temizliklerini yapıyoruz. Solüsyonlu ilaçlarımızla dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyorum. Kanaryaların bulunduğu alanı günlük temizliyorum. Kanarya yemi, özel mamaları var. Avrupa'dan gelen özel karışım mamalar veriyorum. Kanaryalarımı özel mamalarla besliyorum. Haşlanmış yumurta, havuç, mevsimine göre brokoli gibi sebze ve meyveleri katarak mamaları yumuşatıyorum."

Yıllardır bu sevgiyle yaşadığını anlatan Anapay, "Kanaryaların dostluğunu, arkadaşlığını seviyorum. Yaklaşık 200 kuşum var. Yavru zamanında özel mamalarıyla kanaryaları besleyip büyütüyoruz. Bunları yavrudan itibaren çeşitli mamalarla beslemek, büyütmek zevk veriyor bana. Hiçbir zaman burayı terk edemiyorum. Her gün ilgilenmek gerekiyor." dedi.

Hem kanaryaların ötüşüne katkı olması hem de insan sesinden korkmaları için her gün kuşlarına müzik dinlettiğini aktaran Anapay, "Türk Sanat Müziği'ni çok seviyorum, onlara da dinletiyorum. Her sabah 08.00 gibi müziği radyodan açarım, akşam 19.00'a kadar devam eder." diye konuştu.

- "Kahve kültürüm hiç olmamıştır"

Parayla kanarya satışı yapmayan ve çocuklara kuş sevgisi aşılamak için zaman zaman hediye eden Anapay, "Bunlarla ilgilenen çocuklar, okuldan çıkınca onların bakımı, yemi, sevgisi derken kötü alışkanlıklardan uzak dururlar. Evimizde hayvan sevgisini çocuklarımıza aşılasak ne kadar güzel olur. 1977 yılından beri bu işle uğraşıyorum. Kahve kültürüm bile hiç olmamıştır." ifadelerini kullandı.





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