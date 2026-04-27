Kanarya'da derbi kabusu! Fenerbahçe 3-0 mağlubiyetle şampiyonluk yolunda ağır yaralandı!
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında şampiyonluk düğümünü çözecek dev derbide Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray karşısında hiç beklemediği bir hezimet yaşadı. Sahadan 3-0’lık yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, sezon boyunca sürdürdükleri dirençli grafiğe rağmen derbi atmosferinde ayakta kalamadı. Bu sonuçla zirve yarışında puan farkının açılmasına engel olamayan Kanarya, şampiyonluk umutlarını mucizelere bıraktı.
Derbide Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon 2. yenilgisini yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Bu sezon ilk yenilgisini 26. haftada Fatih Karagümrük'e karşı alan sarı-lacivertliler, 10 mücadelede de beraberlik elde etti. Tedesco'nun öğrencileri bugün de ezeli rakibine mağlup olarak 2. yenilgisini yaşadı.
Fenerbahçe, bu sonuçla 67 puanda kaldı.
4. kez gol atamadı
Fenerbahçe, derbide gol sevinci yaşayamazken bu sezon 4 maçta fileleri havalandıramadı. Sarı-lacivertliler ligin yarısında Göztepe ve Samsunspor deplasmanları ile ikinci yarıdaki Fatih Karagümrük maçlarında gol atamadı. Dış sahada 16 maça çıkan Fenerbahçe, 9 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 34 gol gönderirken, kalesinde gördüğü gol sayısı 18'e çıktı.