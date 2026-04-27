Kanarya'da derbi kabusu! Fenerbahçe 3-0 mağlubiyetle şampiyonluk yolunda ağır yaralandı!

Derbide Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon 2. yenilgisini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Bu sezon ilk yenilgisini 26. haftada Fatih Karagümrük'e karşı alan sarı-lacivertliler, 10 mücadelede de beraberlik elde etti. Tedesco'nun öğrencileri bugün de ezeli rakibine mağlup olarak 2. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe, bu sonuçla 67 puanda kaldı.

4. kez gol atamadı

Fenerbahçe, derbide gol sevinci yaşayamazken bu sezon 4 maçta fileleri havalandıramadı. Sarı-lacivertliler ligin yarısında Göztepe ve Samsunspor deplasmanları ile ikinci yarıdaki Fatih Karagümrük maçlarında gol atamadı. Dış sahada 16 maça çıkan Fenerbahçe, 9 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 34 gol gönderirken, kalesinde gördüğü gol sayısı 18'e çıktı.