Kanama çürükten beter!

Dişler düzgün temizlenmediğinde, üzerlerinde ve aralarında biriken yiyecek artıkları bakteriler üretirler. Bakteri plağı dediğimiz bu püremsi birikintiler, diş çürüklerinin ve dişeti iltihaplarının baş sorumlusu olup, zamanla tükürüğün çökelmesi sonucu diş taşlarını oluştururlar.

Bakteri plağının içinde üreyen mikroorganizmalar, şekerli gıdaları parçalayarak asit üretirler. Ve bu asit, dişi küçük bir bölgeden başlayıp giderek büyüyen bir şekilde çürütür. Daha ileri safhalarda çekim kaçınılmaz olabilir.

Diş eti iltihabının ilk belirtisi dişetindeki kanamalardır. Dişetlerinde renk, şekil bozuklukları ve ağız kokusu ile kendini daha da belli eder. Diş eti iltihabının sebep olduğu diş kayıpları, çürüklerden dolayı olan diş kayıplarından çok daha fazladır.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; sağlıklı dişeti açık pembe renktedir. Dişe ve kemiğe sıkıca yapışmış olup, portakal kabuğuna benzer parlak - pütürlü bir görünümü vardır.

Kanama belirtileri:

● Diş etlerinde şişmeler, kızarmalar oluyorsa,

● Diş etlerinde çekilmeler ve açığa çıkan kök yüzeylerinde oluşan hassasiyet oluşuyorsa,

● Dişeti kenarlarında veya dişler arasında, diş taşlarına bağlı olarak oluşan siyah alanlar görülüyorsa,

● Diş ile dişeti arasından iltihap geliyorsa,

● Dişlerde sallanmalar, uzamalar ve dişler arasında açılmalar oluyorsa,

● Ağızda sürekli bir kötü koku ve kötü tat hissi varsa diş hekimine mutlaka gittmelisiniz..