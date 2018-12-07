Kanalizasyon çalışmasında havan topu mermisi bulundu
Antalya'nın Kepez ilçesi Mazıdağı bölgesinde yapılan kanalizasyon kazılarında, 10 metre derinlikte patlamamış havan topu mermisi bulundu.07 Aralık 2018 Cuma 16:34
Antalya'da kanalizasyon çalışması sırasında bulunan havan topu mermisi, imha edildi.
Kepez ilçesi Mazıdağı bölgesinde kanalizasyon çalışması yürüten belediye ekipleri, 10 metre derinlikte patlamamış havan topu mermisi buldu. Görevlilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Oldukça eski olduğu belirlenen havan topu mermisi, incelemenin ardından güvenli bir bölgeye götürülerek imha edildi.
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