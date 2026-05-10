Kanala düşen 2 kadını kurtardı, kendisi öldü
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrilen araçtaki 2 kadını kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak ağır yaralanan yabancı uyruklu şahsın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden oldu.
Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Külünçe Mahallesi ile Uğurlu Mahallesi arasındaki sulama kanalına sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak uçtu. İçerisindeki 2 kadınla birlikte sulama kanalında sürüklenen aracı gören yabancı uyruklu Mehmet El Mezar, suya atlayarak kadınların kurtarılmasına yardım etti. Kadınlar kurtarıldıktan sonra suyun şiddetine dayanamayan şahıs da akıntıya kapıldı.
Çevredekiler tarafında kurtarılarak hastaneye kaldırılan şahıs, bu gün hayatını kaybetti.
Mehmet El Mezar’ın başka canları kurtarmak isterken hayatını kaybetmesi ilçede büyük üzüntüye neden oldu.