Kanal İstanbul’un temeline ne zaman başlanılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul hakkında A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu Kanal İstanbul temelinin atılacağı tarihi verdi.'Depremi tetikler' iddiaları hakkında da konuşan Bakan Karaismailoğlu, uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda böyle bir risikn bulunmadığının belirlendiğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, Kanal istanbul'a yabancı yatırımcılardan da yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul Projesine ilişkin, "Burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz." demişti.