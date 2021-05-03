Kanal İstanbul’un temeline ne zaman başlanılacak?
Kanal İstanbul ne zaman başlayacak? Kanal İstanbul’un temeli ne zaman atılacak? Son dakika haberine göre, Türkiye’nin çılgın projeleri arasında yer alan ve CHP başta olmak üzere malum çevrelerin zinhar karşı çıktığı İstanbul’un incisi olacaka olan Kanal İstanbul projesinin temel atma tarihi belli oldu. Peki Kanal İstanbul’un temeline ne zaman başlanılacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul hakkında A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu Kanal İstanbul temelinin atılacağı tarihi verdi.'Depremi tetikler' iddiaları hakkında da konuşan Bakan Karaismailoğlu, uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda böyle bir risikn bulunmadığının belirlendiğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, Kanal istanbul'a yabancı yatırımcılardan da yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul Projesine ilişkin, "Burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz." demişti.