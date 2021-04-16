Kanal İstanbul’un köprüsü ne zaman yapılacak? Erdoğan'dan Kanal İstanbul müjdesi

Kanal İstanbul’a köprü mü yapılacak? Kanal İstanbul ne zaman başlıyor? Kanal İstanbul Projesine, Türkiye’nin hayrına hiç bir projeye destek vermediği gibi yapılan ilerin önüne bir takoz olan CHP ve avaresi karşı çıkadursun, Kanal İstanbul için müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Peki Kanal İstanbul köprüleri ne zaman yapılmaya başlanılacak?