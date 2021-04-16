Kanal İstanbul’un köprüsü ne zaman yapılacak? Erdoğan'dan Kanal İstanbul müjdesi
Kanal İstanbul’a köprü mü yapılacak? Kanal İstanbul ne zaman başlıyor? Kanal İstanbul Projesine, Türkiye’nin hayrına hiç bir projeye destek vermediği gibi yapılan ilerin önüne bir takoz olan CHP ve avaresi karşı çıkadursun, Kanal İstanbul için müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Peki Kanal İstanbul köprüleri ne zaman yapılmaya başlanılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’nde cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Kanal İstanbul projesine ilişkin olarak," Muhalefetin işi gücü bu ülkeden hayırlı bir işin yapılmasının engellemek" diyen Erdoğan, ilk adımı kanal üzerinden geçecek köprüler üzerinden atmak istediklerini ifade ederek," Altı tane planlanan köprünün 7 olma ihtimali var. Bir köprünün temelini Haziran'da atacağız. İnşallah temeli atacağız. İnşallah ilk köprünün yapımına başlayacağız." dedi.