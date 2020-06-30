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Ekonomi

Kanal İstanbul’a ulaşım yolları nereye yapılacak?

Türkiye’nin çılgın projeleri arasında yer alan CHP başta olmak üzere muhalefet partilerin ve gezicilerin karşı çıktığı İstanbul Boğazındaki trafiği büyük oranda azaltacak Kanal İstanbul’ güzergahında son dakika gelişmesi yaşandı. Peki Kanal İstanbul’a ulaşım yolları nereye yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-06-30 11:43:00 - 2020-06-30 11:43:52
Kanal İstanbul’a ulaşım yolları nereye yapılacak?

İmar planlarıyla Kanal İstanbul'un ulaşımını kolaylaştıracak düzenlemeler yapıldı. Ulaşım şeması oluşturularak, Kanal İstanbul'un, yapılacak karayolu, metro ve raylı sistemlerle İstanbul merkezine ve şehirler arası yollara bağlanabilmesini sağlayacak güzergahlar belirlendi. Bu güzergahlar, "Halkalı-İstanbul havalimanı-Gayrettepe raylı sistem hattı, Kuzey Marmara otoyol bağlantı ve güzergahı, Küçükçekmece-Avcılar karayolu geçiş güzergahı, E 5 karayolu bağlantı ve geçiş güzergahı ile TEM otoyol bağlantı ve güzergahı" şeklinde olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Proje alanını kapsayan, "İstanbul ili Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı" değişikliği ile buna uygun olarak hazırlanan imar planlarının 7 etabından 3'ünü onayladı. Böylece Kanal İstanbul Projesi'nde, Arnavutköy ve Başakşehir'i kapsayan alanda, konuttan yeşil alana, konut kat sayısından ulaşım güzergahlarına kadar birçok yeni adım belirlendi.

 

 

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