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Gündem Kanal İstanbul tartışmalarına Turgut Özal damgası!
Gündem

Kanal İstanbul tartışmalarına Turgut Özal damgası!

Solak medyanın yeniden gündeme getirdiği 'Kanal İstanbul yapılmamalı' haberleri sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Rahmetli eski Başbakan Turgut Özal'ın bir sözü ile sosyal medyadaki bütün algı yıkıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 13:35:00 - 2020-11-17 13:38:07
Kanal İstanbul tartışmalarına Turgut Özal damgası!

Kemalist zihniyetin ateşli savunucularının gündeme getirdiği Kanal İstanbul Projesi, solak medyayı rahatsız etmeye devam ediyor. Kanal İstanbul'un yapılmaması için ellerinden geleni ardına koymayan gezici basının, sosyal medyada paylaşılan rahmetli eski Başbakan Turgut Özal'ın sözü ile yaptıkları algıları boşa çıkıyor.

İşte sosyal medyaya damgasını vuran Turgut Özal paylaşımı;

"Ben bir icraat yapacağım zaman sol kafaların yazdıklarına bakarım! Eğer hiç sesleri çıkmıyorsa o projeyi yapmam, rafa kaldırırım; yarısının sesi çıkmıyor, yarısının sesi çıkıyorsa, o projeyi yeniler öyle yaparım; eğer bütün solcular projeyi engellemek için yaygara yapıyorsa hiç kimseyi dinlemem, o projeyi aynen yapar ve bitiririm. Çünkü o proje memleket için hayırlara vesiledir."

Süleyman Soylu da açıklama yapmıştı

Kanal İstanbul'un kendisi için devlet projesi olmadığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cevap vermişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal İstanbul’la ilgili tartışmaları değerlendirip, "Bu devlet projesidir. Elbette bir Belediye Başkanı beğenmediği projeyle ilgili eleştirilerini ortaya koyabilir ancak kendi imkanlarıyla afiş asmaya kaynak ayıramaz.” demişti.

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Yorumlar

bozeren

ya kanal, ya istanbul.. tercih sizin.
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Rabia Zafer

Çok İyi Bir Damga Olmuş. Aynen Öyle. AK PARTİ, Kanal İstanbul u Yapar. CHP de Mal Mal Bakar. Her Zaman ki Gibi Nokta.
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