  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kanal İstanbul gün sayıyor
Ekonomi

Kanal İstanbul gün sayıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesinde çalışmaların bitmek üzere olduğunu belirterek, “2021’de kazma vurmak için çalışıyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 20:14:00 -
Kanal İstanbul gün sayıyor

PTT’nin Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri’nde gazetecilerle kahvaltılı toplantıda bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, Boğaz’ı tehlikeli tanker ve gemilere kurban edemeyeceklerine işaret ederek, Kanal İstanbul’un, Boğaz geçişlerine alternatif bir yol olacağını vurguladı. Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Rezerv alanla ilgili daha önce bir kanuni düzenleme yapılmıştı. Ona bazı maddelerin ilave edilmesi gerekiyor. Yap-işlet-devret modeli olabilir ama alternatif modeller de var. Henüz netleşmedi, projeler tamamlandı. Yapım maliyetimiz belli, ÇED raporunda yazıyor. Projeye talip çok ülke var. Onlarla da konuşuyoruz. Bu açık bir ihale olacak. 2021’de Kanal İstanbul için önemli ilerlemeler olacak inşallah. 2021’de kazma vurmak için çalışıyoruz. Süreç devam ediyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘İlk defa burada işiteceksiniz’ diyen İsmail Küçükkaya’dan Melih Bulu iddiası! Tüm provokasyonlara rağmen…
Siyaset

‘İlk defa burada işiteceksiniz’ diyen İsmail Küçükkaya’dan Melih Bulu iddiası! Tüm provokasyonlara rağmen…

ABD beslemeli FOX TV’nin sunucusu İsmail Küçükkaya, Boğaziçi eylemlerinde tüm provokasyonlara rağmen dik duran Melih Bulu ile ilgili çok kon..
Türkiye'nin gündemine oturan cinayette şoke eden sözler: Beni yöneten güçler var
Gündem

Türkiye'nin gündemine oturan cinayette şoke eden sözler: Beni yöneten güçler var

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Gamze Pala'yı boğazından keserek öldüren Savaş Dalançıkar'ın mahkemedeki savunması herkesi şoke etti...
Almanya'dan bomba Türkiye itirafı! Yunan rahatsız oldu
Gündem

Almanya'dan bomba Türkiye itirafı! Yunan rahatsız oldu

Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder'in Türkiye hakkındaki bomba itirafları Yunanistan'ı rahatsız etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay