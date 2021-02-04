Kanal İstanbul gün sayıyor

PTT’nin Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri’nde gazetecilerle kahvaltılı toplantıda bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, Boğaz’ı tehlikeli tanker ve gemilere kurban edemeyeceklerine işaret ederek, Kanal İstanbul’un, Boğaz geçişlerine alternatif bir yol olacağını vurguladı. Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Rezerv alanla ilgili daha önce bir kanuni düzenleme yapılmıştı. Ona bazı maddelerin ilave edilmesi gerekiyor. Yap-işlet-devret modeli olabilir ama alternatif modeller de var. Henüz netleşmedi, projeler tamamlandı. Yapım maliyetimiz belli, ÇED raporunda yazıyor. Projeye talip çok ülke var. Onlarla da konuşuyoruz. Bu açık bir ihale olacak. 2021’de Kanal İstanbul için önemli ilerlemeler olacak inşallah. 2021’de kazma vurmak için çalışıyoruz. Süreç devam ediyor.”