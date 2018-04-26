Kanal D'nin yeni genel müdürü belli oldu!
Doğan Medya Grubuna bağlı yayın organlarının satılmasının ardından Kanal D'nin yeni Genel Müdürü Murat Saygı oldu.26 Nisan 2018 Perşembe 11:19
Doğan Grubu'nun, Demirören Grubu'na satışının ardından, yapıda köklü değişiklikler, yeni kadrolar bekleniyordu. İddiaya görei bir süredir Özge Bulut Maraşlı'nın yer aldığı genel müdürlük koltuğuna Murat Saygı getirildi.
YENİDEN KANAL D
Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satılmasının ardından Kanal D yönetiminde beklenen değişiklikler gerçekleşmeye başladı. Satışın ardından olacak değişiklikler merak ediliyordu. Sektör kulislerinde çeşitli isimler dolaşırken eski Kanal D yöneticisi Murat Saygı'nın adı oldukça sık telaffuz edilmeye başlandı.
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