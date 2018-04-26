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Kanal D'nin yeni genel müdürü belli oldu!

Doğan Medya Grubuna bağlı yayın organlarının satılmasının ardından Kanal D'nin yeni Genel Müdürü Murat Saygı oldu.

26 Nisan 2018 Perşembe 11:19
Kanal D'nin yeni genel müdürü belli oldu!

Doğan Grubu'nun, Demirören Grubu'na satışının ardından, yapıda köklü değişiklikler, yeni kadrolar bekleniyordu. İddiaya görei bir süredir Özge Bulut Maraşlı'nın yer aldığı genel müdürlük koltuğuna Murat Saygı getirildi. 

YENİDEN KANAL D

Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satılmasının ardından Kanal D yönetiminde beklenen değişiklikler gerçekleşmeye başladı. Satışın ardından olacak değişiklikler merak ediliyordu. Sektör kulislerinde çeşitli isimler dolaşırken eski Kanal D yöneticisi Murat Saygı'nın adı oldukça sık telaffuz edilmeye başlandı. 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 11:19
  1. Murat Saygı
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