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Aktüel Kanada'nın Pekin Büyükelçisi, Çin'de tutuklu 2 vatandaşını ziyaret etti
Aktüel

Kanada'nın Pekin Büyükelçisi, Çin'de tutuklu 2 vatandaşını ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-11-20 10:49:23 -
Kanada'nın Pekin Büyükelçisi, Çin'de tutuklu 2 vatandaşını ziyaret etti

ANKARA (AA) - Kanada'nın Pekin Büyükelçisi Dominic Barton, Çin'in yaklaşık 2 yıl önce "ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlere giriştikleri" gerekçesiyle hapse attığı 2 Kanada vatandaşına ziyarette bulundu.

Kanada hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Barton, Pekin hükümetinin yaklaşık 2 yıl önce tutukladığı eski diplomat Michael Kovrig ve iş adamı Michael Spavor'i ziyaret etti.

Açıklamada, söz konusu kişilerin tutuldukları yer ve görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çin hükümetinin 2 Kanadalıyı casusluk suçlanmasıyla tutuklaması, Kanada'nın Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun yargılanmasına "misilleme" olarak değerlendiriliyor.

- İki ülke arasında kriz Huawei CFO'sunun tutuklanmasıyla başlamıştı

Kanada ile Çin arasındaki diplomatik kriz, Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'nin kızı ve şirketin CFO'su Mıng'ın, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver Havalimanı'nda Meksika'ya uçmak üzereyken tutuklanmasıyla başlamıştı.

Vancouver'de 3 gün süren duruşmanın ardından mahkeme, Mıng'ın 10 milyon Kanada doları kefaletle salıverilmesine hükmetmişti.

- Çin de 2 Kanadalıyı tutuklayarak misillemede bulunmuştu

Mıng'ın tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile girişimci iş adamı Michael Spavor'u, Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklamıştı.

Çin, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak aynı günlerde idam cezasına çarptırmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 18 Kasım’da yaptığı açıklamada, Kanada’yı, Mıng davasında gerçekleri saklayarak ve kamuoyunu yanlış yönlendirerek vazifesinden kaçmakla suçlamıştı.

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