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Gündem Kanada'nın İsrail'in katliamını kabul etmesi için zamana ihtiyacı varmış
Gündem

Kanada'nın İsrail'in katliamını kabul etmesi için zamana ihtiyacı varmış

Yeniakit Publisher
2023-10-20 10:56:00 -
Kanada'nın İsrail'in katliamını kabul etmesi için zamana ihtiyacı varmış

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Gazze'deki hastane saldırısının sorumlusunu isimlendirmeye hazır olmadıklarını, bu sebeple konuya dikkatlice eğilebilmek için biraz zaman gerektiğini kaydetti.

Trudeau, İsrail'in bine yakın kişiyi katlettiği el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısına ilişkin başkent Ottawa'da basın mensuplarına konuştu.

 

ABD Başkanı Joe Biden saldırıya ilişkin Filistinli grupları işaret ederek "diğer ekip" ifadesini kullanırken, Trudeau henüz tüm kanıtların ortaya çıkmadığını söyledi.

Trudeau, "Müttefiklerimizle tam olarak ne olduğunu tespit etmek için dikkatle çalışıyoruz. Bazı kanıtlar gördük ama mümkün olan en kısa sürede kesin sonuca varıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Kanada'da çok sayıda kişinin İsrail'in Filistin'e saldırılarından doğrudan etkilendiği ve saldırının sorumlusunu adlandırmadan emin olmak istediklerini aktaran Trudeau, bu sebeple konuya dikkatlice eğilebilmek için biraz zaman gerektiğini kaydetti.
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Yorumlar

ZÜLKARNEYN

Yerlileri ve çocuklarını katlettiniz onun için siz çok iyi bilirsiniz katliamı düşünsenizde düşünmesenizde bişey değişmez. Katilsiniz

3 gün önce ne konusmak

yahudilerden hristiyanlardan dost olmaz işleri güçleri yalan dolan
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