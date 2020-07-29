  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Kanada’dan ülkedeki üniversitelerden kabul alan ABD’li öğrencilere sınır kolaylığı

Kanada, ülkedeki üniversitelerden kabul alan ve kayıt yaptıran ABD’li öğrencilere sınır geçişi kolaylığı sağlanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 07:08:00 -
Kanada’dan ülkedeki üniversitelerden kabul alan ABD’li öğrencilere sınır kolaylığı

Kanada-ABD arasındaki sınırlarda sadece ticari geçişlere izin verilmesini öngören ve 21 Mart’tan bu yana dört kez uzatılan karar, öğrenciler konusundaki adımla ilk kez gevşetilmiş oldu. 

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı, öğrencilerin sınır geçişlerinde 18 Mart'tan önce üniversitelerce onaylanan bir kayıt mektubu veya belgesinin kabul edileceğini açıkladı.

Uygulamadan, 18 Mart 2020 tarihinden önce Kanada’da çalışma izni almış olan öğrenciler de yararlanacak.

Bakanlık, "Ancak bu istisna sadece Amerika Birleşik Devletleri öğrencileri için geçerlidir’’ hatırlatmasında bulundu.

Karardan yararlanacak öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programa ait derslerin en az yüzde 50'sini, çevrim içi de olsa Kanada'da tamamlamak zorunda olacaklar.

Öğrenciler, Kanada'da bulundukları bu süreyi, aynı zamanda çalışma izinlerini almak için de kullanabilecekler.

Kanada, ülkedeki üniversite ve kolejlerde eğitim gören yabancı öğrencilere, eğitim hayatları boyunca haftada 25 saati aşmamak kaydıyla çalışma izni de veriyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı