Kanada'dan Rusya’ya ret

Basın toplantısında konuşan Trudeau, "Rusya bundan yıllar önce Kırım'ı ilhak ederek uluslararası hukuk kurallarına uymadığı gerekçesiyle G7 grubundan çıkarıldı. Rusya G7 grubunun dışında kalmaya devam edecek." açıklamasını yaptı.

Trump, cumartesi günü önümüzdeki ay gerçekleşmesi planlanan G7 zirvesinin eylül ayına erteleneceğini ifade ederek bu gruba Avustralya, Rusya, Güney Kore ve Hindistan'ı da dahil etmek istediğini bildirdi.

Trump, dünyanın en gelişmiş ülkelerini bir araya getiren G7 grubunun reforma ihtiyacı olduğunu da belirtmişti.

Kanada Başbakanı Trudeau Rusya'nın G7 zirvesine katılması halinde toplantıya gidip gitmeyeceği sorusunu ise cevapsız bıraktı. Zirveden önce konuşulacak birçok konunun olduğunu söyleyen Trudeau Rusya'nın dahil edildiği G20 grubunda bazı sorunlar yaşandığını ifade etti.

Rusya 2014 yılında eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Kırım'ı ilhak etmesinin ardından G7 grubundan çıkarılmıştı.

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın G-7 Zirvesi için yaptığı daveti, devam eden koronavirüs salgını gerekçesiyle reddetti.