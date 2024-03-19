Kanada'dan Gazze adımı! Nihayet karar verdiler

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Toronto Star gazetesine konuştu. Joly, İsrail'e silah satışını durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

Bakan Joly, Avam Kamarası tarafından Filistin hakkında kabul edilen önergeyle "İsrail'e silah ihracatını durduracağını" söyledi.

Askeri mal ve teknoloji ihracatına yönelik izinleri onaylama ve reddetme yetkisi bulunan Bakan Joly, yapılan bu değişikliğin "sembolik kalmayacağını" da vurguladı.

Üzerinde düzeltmeler yapılan önergede, "Filistin Devleti'nin tanınması" şeklindeki ifade "Filistin Devleti'nin kurulmasının desteklenmesi", İsrail'e yönelik silah satışlarıyla ilgili bölümde yer alan "askıya alma" ifadesi ise "durdurma veya yasaklama" şeklinde değiştirildi.

Kanada Başbakanı da değişiklik lehine oy kullandı!

Önergedeki değişiklikler, Kanada Avam Kamarasında 117'ye karşı 204 oyla kabul edildi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da önerge değişikliği lehine oy kullandığı bildirildi.

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