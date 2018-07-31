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Kanada’dan Filistin’e 50 milyon $’lık yardım

Siyonist İsrail’in esareti altındaki Filistin’e Arap ülkeleri sessiz kalırken, Hıristiyan Kanada; Batı Yaka ve Gazze’deki savunmasız sivillerin acil insani ihtiyaçları için 50 milyon dolarlık yardımda bulunduğunu açıkladı.

31 Temmuz 2018 Salı 11:26
Kanada’dan Filistin’e 50 milyon $’lık yardım

HASAN EĞRİGÖZ /ANKARA

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan İnsani Yardım Vakfı (İHH) Ankara sorumlusu Mustafa Sinan, “O İnsanları namerde muhtaç eden Müslümanların utanması gerekiyor. Çünkü Müslümanlar Hamas’a adam akıllı destek olmuş olsaydı bu insanlar sağa sola el açmayacaktı” şeklinde konuştu. İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay da, “Kanada’nın Filistin’e yaptığı bu yardım öncelikli olarak Arap birliğine ve İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerine ders olsun” dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 11:26
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