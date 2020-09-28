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Aktüel Kanada’da Mısır’daki Sisi karşıtı eylemlere destek gösterileri yapıldı
Aktüel

Kanada’da Mısır’daki Sisi karşıtı eylemlere destek gösterileri yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 01:55:06 -
Kanada’da Mısır’daki Sisi karşıtı eylemlere destek gösterileri yapıldı

TORONTO (AA) - Mısır’daki Sisi rejimine karşı bir süredir devam eden eylemlere, Kanada’nın muhtelif kentlerinde yaşayan Mısırlılar da düzenledikleri gösterilerle destek verdiler.

Kısa adı ECCD (Egyptian Canadian Coalition for Democracy) olan Kanada’daki Mısırlılar Demokrasi Koalisyonu isimli kuruluş tarafından organize edilen gösteriler, Ottawa, Vancouver, Toronto ve Montreal kentlerinde gerçekleşti.

ECCD’den yapılan açıklamada, gösterilerin, Mısır'da Sisi'ye ve askeri rejimine karşı başlayan ayaklanmayı desteklemek için düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, ‘’Mısır'daki kardeşlerimize minnettarlığımızı ve desteğimizi göstermek için toplanıyoruz. Mısır'da binlerce kişiyi soğukkanlılıkla öldüren, tüm siyasi yelpazeden on binlerce siyasi muhalefet mensubunu hapseden, tüm sesleri susturan faşist rejimle karşı karşıya kalan Mısırlılarla aynı duyguları paylaşıyoruz. Kanada hükümetine de Mısır’ın yeniden özgürlüğe kavuşması ve demokrasinin Mısır'a dönüşü için bu sese kulak vermesi çağrısında bulunuyoruz’’ ifadesi kullanıldı.

"Sisi defol", "Katil diktatör", "Trump’ın gözde diktatörü" ve "Bağımsız Mısır" yazılı pankartlar taşıyan göstericilere, eylem yaptıkları kentlerde Kanadalıların da destek verdiği gözlendi.

ECCD’nin dört ayrı kentte organize ettiği gösteriler olaysız geçti.

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