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Dünya Kanada'da kan donduran olay! Yatılı kilise okulunun bahçesinde 215 çocuk cesedi bulundu
Dünya

Kanada'da kan donduran olay! Yatılı kilise okulunun bahçesinde 215 çocuk cesedi bulundu

Kanada'ya bağlı British Columbia eyaletinde yer alan Kamloops şehrindeki eski bir yatılı kilise okulunun bahçesinde tam 215 çocuk cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 19:28:00 -
Kanada'da kan donduran olay! Yatılı kilise okulunun bahçesinde 215 çocuk cesedi bulundu

Kanada resmi haber ajansı CanadianPress’in haberine göre, 1869-1978 yılları arasında faaliyet gösteren Kamloops Kızılderili Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde, bazıları 3 yaşında olan çocuk mezarları saptandı.

Yerel kabilelerin çocukları olduğu tespit edildi

Tk'emlups te Secwepemc First Nation kabilesi şefi Rosanne Casimir, yaptığı basın açıklamasında, ceset kalıntılarının, kabilelerine mensup ailelerin çocuklarına ait olduğunu ve bölgede çalışma yapan görevliler tarafından geçen hafta sonu yeraltına nüfuz eden bir radar yardımıyla keşfedildiğini belirtti.

Keşfi "yıllardır konuşulan ancak asla belgelenemeyen, düşünmesi çok zor kayıplar" olarak nitelendiren Casimir, yerel bir müze görevlisinin, herhangi bir kaydının bulunup bulunmadığını belirlemek için Royal British Columbia Müzesiyle birlikte çalışmasına rağmen ölümlerin belgelenmemiş olduğunu kaydetti.

En büyük okuldu

Kalıntıları bulunan çocuklardan bazılarının 3 yaşında olduğunu ifade eden şef Casimir, okulun, Kanada'nın o yıllardaki yatılı kilise okulu sistemindeki en büyük okul olduğunu hatırlattı.

Casimir, "Okulda 500 kadar öğrencinin kayıtlı olduğu göz önüne alındığında, bu teyit edilen kaybın topluluklarımızı nasıl etkilediğini anlıyoruz." dedi.

Bölgedeki çalışmanın halen devam ettiğini ve grup yetkililerinin, yerli topluluk üyelerini ve okula giden çocukları olan çevredeki kabileleri bilgilendirdiğini açıklayan Casimir, "Bu başlangıç ama bu haberin niteliği göz önüne alındığında, hemen paylaşmanın önemli olduğunu hissettik." ifadesini kullandı.

Çalışmaların haziran ayında tamamlanması ve bulguları içeren bir rapor yayınlanması bekleniyor.

Başbakan Trudeau olayı "yürek parçalayıcı" olarak niteledi

Öte yandan konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, olayı "yürek parçalayıcı" olarak niteledi.

Trudeau paylaşımında, "Eski Kamloops yatılı okulunda bulunan cesetler haberi kalbimi parçalıyor. Bu, ülkemiz tarihinin o karanlık ve utanç verici döneminin acı verici bir hatırlatıcısı’" değerlendirmesinde bulundu.

Binlerce çocuk ailelerinden zorla alındı

Kanada tarihinin en acılı sayfalarından bir olan ve en büyük çocuk istismarı olarak da nitelendirilen yatılı kilise okullarının ilki, 1880'lerin başında açıldı ve sonuncusu da 1996 yılında kapatıldı.

150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği kiliselere ait yatılı okullarda, bu çocukların büyük bölümü rahip, rahibe ve diğer öğretmenler tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet ile istismara uğradı.

Ülkede 2010'da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun kayıtlarına geçen istismarların yanı sıra bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığı da belirlendi.

Kanada federal hükümeti, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve tıbbi deneyler sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için, 2008 yılında mağdurlardan resmen özür dilemişti.

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