Kanada’da heyelan mağduru somonlar helikopterle kurtarılacak

Kanada’nın British Columbiya bölgesinde Fraser nehrinde topak kayması sonrası kapalı bir alanda kısılıp kalan binlerce somon balığı yaşamaları için helikopterle uygun bir bölgeye taşınacak.

Yetkililer geçen haziran ayında İngiliz Columbia’sındaki Frazer nehrinde toprak kayması sonucu kayaların, somon balıklarının nehrin yukarı bölümlerine doğru yüzmelerini engellediğini tespit etti. Kurtarma çalışmaları yapan bir ekip, haftalarca süren çalışmanın ardından somon balıklarını mahsur kaldıkları yerden nehrin üst tarafına taşıma planı yaptı. Uzmanlar, balıkların yumurtalarını nehrin daha yukarı bölümlerinde bırakmaları gerektiğini aksi takdirde somonların yok olma riski bulunduğunu söyledi. Bölgede mahsur kalan somonların sayısı bilinmezken, yalnızca 700 somon balığının mahsur kaldığı bölgeden çıkabildiği kaydedildi.

Kanada’nın yerli halkının çoğunun somon balıklarıyla beslendiği ve bunlar için tören yaptıkları da hatırlatıldı.

Kanada Balıkçılık, Okyanuslar ve Kıyı Koruma Bakanı Jonathan Wilkinson balıklara yardım etmek için aralıksız çalıştıklarını söyledi. Yetkililer balıkların ne zaman taşınacağını ise henüz açıklamadı.

Bir ekip halen somon balıklarını toplamak için bir somon havuzu inşa ediyor. Balıklar daha sonra bu gölden helikopterin taşıyacağı su tanklarına aktarılacak. Somonların sakin kalmalarına yardım için tankların içine oksijen takviyesi yapılacak. Kurtarma ekibi, somonların bir kısmının kendiliğinden nehrin üst kısmına geçmesini kolaylaştırmak için büyük kayaları kaldırma çalışmaları da yapıyor.