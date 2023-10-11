  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan şokta, bu kadarını beklemiyorlardı! Böyle duyurdular: Türkiye savaş gemisini batırdı

Bu yalanları utanmadan sakız gibi çiğniyorlar! Sizin var ya, yatacak yeriniz yok

Yer yarıldı içine girdi dedikleri! Şişli'de kaldırım çöktü, kadın içine düştü

Emeklileri kahreden haber az önce açıklandı! Tüm Türkiye’ye “Maalesef” deyip duyurdu

AK Partili isim peşine düştü! Mansur Yavaş'tan şimdi de bakterili un skandalı

O ülkeden “Filistin’e destek” adı altında namussuzluk! Aldıkları skandal kararı tüm dünyaya böyle duyurdular

Yunanistan'dan Filistin kararı! İsrail bile bu kadarını beklemiyordu

Karamollaoğlu ve Davutoğlu Saadet Partisi Grup Toplantısı'nda konuştu: Zalim ile mazlum arasında kalmak zuldür

Sizi reziller sizi! Takkeler düştü, keller göründü! Yazık, vallahi yazık

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Filistin için dua çağrısı! 'Mahmûd Efendi Hazretleri bu zikri tavsiye ederdi'
Dünya Kanada'da Filistinlilere saldırı başladı
Dünya

Kanada'da Filistinlilere saldırı başladı

Yeniakit Publisher
2023-10-11 20:56:00 -

Kanada'nın Montreal şehrinde aracında Filistin bayrağı taşıyan bir kadın, başka bir kadın sürücünün sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.

Saldırıyı cep telefonuyla kayda alan İmane Najar adlı kadın, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Najar, "Bugün arabamda Filistin bayrağı olduğu için yolda saldırıya uğradım. Başka bir arabadaki saldırgan bir bayan bana şiddetle hakaret etti. Birçok şeyin yanı sıra, bağırarak çocuklarımın gözü önünde tecavüze uğramayı ve sokağa sürüklenmeyi hak ettiğimi söyledi. Onu kayda aldığımı çok iyi bildiğinden, videoda kendisini açıkça ve gururla tanıttı." ifadesini kullandı.

Daha sonra saldırgan kadının arabasıyla kendi arabasına iki kez çarparak kaçtığını belirten Najar, maruz kaldığı nefret suçu, tehdit ve vandalizm için polise şikayette bulunduğunu aktardı.

Najar, "Bu olayı medyanın dikkatine de taşımak istiyorum çünkü aksi bir durum olsaydı açıkça kınanacaktı. Burada nefret suçlarının varlığı konusunda toplumda farkındalık yaratılmasının önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesine yer verdi.

Kanada'da her vatandaşın, bir davaya veya bir halka yönelik görüşlerini veya desteğini barışçıl bir şekilde ifade etme fırsatına ve hakkına sahip olduğunu vurgulayan Najar, "Bu tür şiddet içeren eylem ve sözler kabul edilemez ve göz ardı edilemez, edilmemelidir. Sizleri videomu paylaşmaya davet ediyorum." paylaşımında bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Videoda, ismini "Lauren Wise" olarak veren ve kendini yazar olarak tanıtan bir kadının, aracında Filistin bayrağı taşıyan Najar'a "Sen çocuklarının gözü önünde tecavüzü ve sokakta sürüklenmeyi hak ediyorsun. Sen terörist Hamas gibi giyiniyorsun. Hepiniz kahrolasıca aptalsınız." hakaretleri ettiği görüldü.

Kayıtta, saldırıya uğrayan sürücü kadının tartışmaya girmemek için uğraştığı, diğer kadının "Sana saldırmıyorum." diyerek kendini savunması da dikkati çekti.

Sosyal medyada tepki çekti

Bir X sosyal medya kullanıcısı, Montreal Polis departmanını etiketleyerek "Bu, Arap karşıtı nefretin normalleştirilmesinin bir türüdür. Montreal'de bu yasal mi?" diye sordu.

Aynı kullanıcı, "Filistinliler, Araplar ve Müslüman olarak algılananlar hayatımda gördüğüm en kötü ayrımcılığa maruz kalıyor ve ben 11 Eylül sonrası dönemde yaşadım." paylaşımında bulundu.

Nereden geldikleri bilinmiyor! İsrail sazanları o ilimizde karaya vurdu
Nereden geldikleri bilinmiyor! İsrail sazanları o ilimizde karaya vurdu

Yaşam

Nereden geldikleri bilinmiyor! İsrail sazanları o ilimizde karaya vurdu

İsrail'de 5 Yahudiden biri silahlı!
İsrail'de 5 Yahudiden biri silahlı!

Dünya

İsrail'de 5 Yahudiden biri silahlı!

Gazze'de bebekleri öldüren İsrail, Türkiye'deki destekçilerine teşekkür etti!
Gazze'de bebekleri öldüren İsrail, Türkiye'deki destekçilerine teşekkür etti!

Gündem

Gazze'de bebekleri öldüren İsrail, Türkiye'deki destekçilerine teşekkür etti!

Yunanistan'dan Filistin kararı! İsrail bile bu kadarını beklemiyordu
Yunanistan'dan Filistin kararı! İsrail bile bu kadarını beklemiyordu

Dünya

Yunanistan'dan Filistin kararı! İsrail bile bu kadarını beklemiyordu

Putin: Filistin toprakları, İsrail tarafından askeri güçle işgal edildi" target="_blank">
Lübnan'ın ABD gemileri tarafından vurulacağını söyleyen Putin: Filistin toprakları, İsrail tarafından askeri güçle işgal edildi
Lübnan'ın ABD gemileri tarafından vurulacağını söyleyen Putin: Filistin toprakları, İsrail tarafından askeri güçle işgal edildi

Gündem

Lübnan'ın ABD gemileri tarafından vurulacağını söyleyen Putin: Filistin toprakları, İsrail tarafından askeri güçle işgal edildi

Mısır, Hamas konusunda uyardı! İsrail duymazdan geldi
Mısır, Hamas konusunda uyardı! İsrail duymazdan geldi

Dünya

Mısır, Hamas konusunda uyardı! İsrail duymazdan geldi

NATO'dan İsrail açıklaması: Kendini savunmaya hakkı var
NATO'dan İsrail açıklaması: Kendini savunmaya hakkı var

Dünya

NATO'dan İsrail açıklaması: Kendini savunmaya hakkı var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23