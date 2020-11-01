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Aktüel Kanada’da cadılar bayramında kılıçlı dehşet: 2 ölü
Aktüel

Kanada’da cadılar bayramında kılıçlı dehşet: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-01 17:43:03 -
Kanada’da cadılar bayramında kılıçlı dehşet: 2 ölü

TORONTO (AA) – Kanada’nın Quebec eyaletinin başkenti Quebec City’de, cadılar bayramı nedeniyle üzerinde orta çağ kıyafetleri bulunan bir kişi kılıçla 2 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi de yaraladı.

Quebec Eyaleti Başbakanı François Legault, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Quebec bir korku gecesinin ardından uyanıyor. Sözler böylesi bir trajediyi anlatmakta yetersiz kalıyor. Kurbanların sevdiklerine taziyelerimi sunuyorum." dedi.

Quebec City Polis Sözcüsü Etienne Doyon düzenlediği basın toplantısında, cadılar bayramı nedeniyle ortaçağ kıyafetleri giymiş bir kişinin, elindeki kılıçla iki kişiyi öldürdüğünü ve beş kişiyi yaraladığını duyurdu.

Doyon, saldırganın cadılar bayramının kutlandığı cumartesi gecesi şehrin Chateau Frontenac Oteli yakınından başlayarak insanlara saldırdığını söyledi.

İsmi açıklanmayan saldırganın iki buçuk saatlik aramanın ardından, şehrin eski liman bölgesinde bugün sabaha karşı yakalandığını açıklayan Doyon, tıbbi değerlendirme için hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Quebec City'deki korkunç saldırıda ölen iki kişi ve sevdikleri için kalbim kırıldı. Ayrıca yaralıların da tamamen iyileşmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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