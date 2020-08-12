Kanada vatandaşlarını Lübnan konusunda uyardı

Kanada hükümeti vatandaşlarına Lübnan'a giden ya da gidecek vatandaşları için terör saldırısı uyarısında bulundu.

Söz konusu terör saldırısının niteliği hakkında bilgi verilmedi.

Yapılan açıklamada, Lübnan’ın hangi bölgelerinin tehlikeli olduğu mahalle mahalle belirlendi. Verilen bilgiye göre, Beyrut'un güney ve kuzey banliyöleri, Suriye sınırı bölgesi, Bekaa Vadisi ve Filistinli mülteci kamplarının bulunduğu bölgelerda özellikle dikkatli olunması istendi.