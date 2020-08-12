  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Kanada vatandaşlarını Lübnan konusunda uyardı

Government of Canada isimli resmi devlet sisteminden yapılan açıklamada Lübnan'a ziyaret edenlerin dikkatli olunmaları istendi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 05:54:00 -
Kanada vatandaşlarını Lübnan konusunda uyardı

Kanada hükümeti vatandaşlarına Lübnan'a giden ya da gidecek vatandaşları için terör saldırısı uyarısında bulundu.

Söz konusu terör saldırısının niteliği hakkında bilgi verilmedi.

Yapılan açıklamada, Lübnan’ın hangi bölgelerinin tehlikeli olduğu mahalle mahalle belirlendi. Verilen bilgiye göre, Beyrut'un güney ve kuzey banliyöleri, Suriye sınırı bölgesi, Bekaa Vadisi ve Filistinli mülteci kamplarının bulunduğu bölgelerda özellikle dikkatli olunması istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan telsizinden gelen uyarıya Mehmetçik böyle cevap verdi!
Gündem

Yunan telsizinden gelen uyarıya Mehmetçik böyle cevap verdi!

Yunan donanması telsizinden Türk donanmasına yapılan uyarıya Mehmetçik telsiz üzerinden mehter marşı dinletti.
Savaş kapıda mı? ASELSAN harekete geçti!
Gündem

Savaş kapıda mı? ASELSAN harekete geçti!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi tarafından başlatılan MULTI-INT Çok Fonksiyonlu Özel Görev Uçağı Projesi kapsamında, özel görevlerde kullanı..
Bakan Koca son bilançoyu açıkladı
Gündem

Bakan Koca son bilançoyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu Twitter hesabından paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre 15 kişi h..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı