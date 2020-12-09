Kanada Senatosu, Dağlık Karabağ'ın "devlet" olarak tanınmasını içeren önergeyi reddetti

TORONTO (AA) - Kanada Senatosu, Dağlık Karabağ’ın bağımsız devlet olarak tanınması konusundaki önergeyi reddetti.

Kanada Senatosunun dün gece saatlerindeki oturumunda önerge sunan Muhafazakar Partinin Yunan asıllı Quebec eyaleti Senatörü Leo Housakos’un teklifi, Senatonun çoğunluğu tarafından kabul görmedi.

Housakos, önergesinde, Kanada hükümetince Dağlık Karabağ’a yönelik sözde Azerbaycan ve Türkiye saldırganlığının kınanması, Türkiye’ye askeri malzeme ihracının daimi olarak yasaklanması ve Dağlık Karabağ'ın bağımsız devlet olarak tanınmasını istedi.

Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada, önergeye 53 senatör "hayır" oyu verirken, lehte oyların sayısı 16’da kaldı. Oylamada 5 senatör ise "çekimser" oy kullandı.

Fransa Ulusal Meclisi de geçen hafta skandal bir karar alarak, uluslararası hukuka göre, Azerbaycan toprağı olan ve bir kısmı halen Ermenistan işgalinde kalan "Dağlık Karabağ'ın acilen devlet olarak tanınmasını" öngören tasarıyı kabul etmişti.