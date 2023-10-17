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Dünya Kanada Başbakanı'ndan hastaneye saldırı açıklaması: Kabul edilemez!
Dünya

Kanada Başbakanı'ndan hastaneye saldırı açıklaması: Kabul edilemez!

Yeniakit Publisher
2023-10-17 23:03:00 -
Kanada Başbakanı'ndan hastaneye saldırı açıklaması: Kabul edilemez!

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlediği saldırıyı kınayarak, “Savaşlarla ilgili kurallar vardır ve hastaneyi vurmak kabul edilemez” dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlendiği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı.

Kanada tarafından da acımasız saldırıya ilişkin bir kınama açıklaması geldi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, Al Ahli Arab Hastanesi’ne yönelik saldırının "korkunç ve kesinlikle kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, “Gazze'den gelen haberler korkunç ve kesinlikle kabul edilemez. Bu konuda ve her durumda uluslararası hukuka saygı duyulması gerekiyor. Savaşlarla ilgili kurallar vardır ve hastaneyi vurmak kabul edilemez” dedi.

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