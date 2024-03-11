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Gündem Kana doymayan İsrail’in yeni hedefi o ülke
Gündem

Kana doymayan İsrail’in yeni hedefi o ülke

Yeniakit Publisher
2024-03-11 06:58:00 -
Kana doymayan İsrail’in yeni hedefi o ülke

İsrail, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne saldırmaya devam ederken, Lübnan için de harekete geçti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "(Tatbikat) Modelde, askeri kuvvetler acil bir durum senaryosunda, kuzey bölgesinde savaşan ve hareket eden askerlere ekipman, su, yakıt ve mühimmat transfer tatbikatı yaptı." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında askerlerine havadan ekipman ulaştırdığı belirten açıklamada, "Ordunun kuzeyde de benzer operasyonları gerekirse ateş altında yapacağı" savunuldu. İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, kuzeyde genel bir savaşın çıkması ihtimaline karşı İsrail ordusunun Lübnan'a kara saldırısı seçeneğine hazırlandığı ileri sürülmüştü.

 

HİZBULLAH'I GERİ PÜSKÜRTMA PLANI

Genelkurmay Başkanının Lübnan'a olası kara saldırısı planı hazırlaması için İsrail ordusundan üst düzey bir generali görevlendirdiği iddia edilirken, olası planda Hizbullah'ı İsrail sınırından 8 ila 10 kilometre geriye püskürtmek için "sınırlı kara saldırısı" dahil farklı seçeneklere yer verileceği savunulmuştu.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 239 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

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Yorumlar

Gazi

Vadesi gelen it, cami duvarına şey edermiş. Vadesi geliyor siyonist itlerin.
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