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Kan şekerinizin dengelenmesi için çiğ badem yiyin

Çiğ badem oldukça faydalı, vitaminli bir besindir. İnsan vücudunun birçok yerine fayda sağlayan bu besin deposunun gün içerisinde düzenli olarak tüketilmesi gerekir. Bu tüketimin sağladığı en güzel fayda ise; biz insanların kimyasallara olan ihtiyacını yok etmesidir.

10 Ekim 2018 Çarşamba 23:05
Kan şekerinizin dengelenmesi için çiğ badem yiyin

ÇİĞ BADEMİN FAYDALARI NELERDİR?

Çiğ badem yoğun bir vitamin deposu olmasının yanı sıra bol miktarda demir içerir. İçerisinde barındırdığı vitaminler ile insan vücudunda var olan birçok vitamin eksikliğine deva olur.

Çiğ badem, özellikle yaşlılara iyi gelen kolesterol hastalığına oldukça doğal çözümler sunar.

Yüksek miktarda doymamış yağ içermesi sebebi ile kolesterol hastalarına tavsiye edilen bir çerez türü olması, bademin halk açısından kullanımını sıklaştırmıştır.

Kalp hastaları içinde aynı şekilde badem yemenin oldukça faydaları vardır. Çünkü; doymamış yağının oldukça doğal olması bademin özündeki yağların kalp sağlığına iyi gelmesine sebebiyet vermiştir.

Kalp ve damar tıkanıklığı yaşayan hastaların, reçetelerinde bir numaralı sırada yer alan bademdir.

İŞLEM GÖRMEMİŞ BADEM

Diyabet hastaları için önerilen bir numaralı besin çiğ bademdir. Diyabet hastaları için, yemekten sonra kan şekeri dalgalanmalarını düzeltici etkisi ile kullanımı önemlidir. Kilo kontrolü açısından da badem tüketimi oldukça önemli bir yere sahiptir. Diyetisyenlerin; badem yiyen hastaların kilo verme hızı ile badem yemeyen hastaların kilo verme hızını karşılaştırdıkları zaman, badem yiyen hastaların çok daha yoğun kilo verebildiğini gözlemledikleri ortaya konmuştur.

80.000 Kadın hasta üzerinde yapılan bir araştırmaya göre; çiğ badem, safra kesesi taşı görülen hastaların, badem yiyen ve yemeyen hastalar olarak ayrılmasının mümkün olduğunu gösteriyor. Çiğ badem tüketen kadın hastaların, safra kesesi taşı hastalığına yakalanma oranları %25 daha azdır.

Günlük 30 gram badem tüketiminin tüm insanlar için kemik sağlığını geliştirici bir hal aldığını da unutmamakta fayda vardır.

Özellikle çiğ badem denmesinin sebebi ise; kavrulmamış ve tuzsuz olması gerekliliğinden kaynaklanır. Daha önceki konumuzdan diğer badem çeşitlerini ve bademin faydalarını öğrenebilirsiniz.

ÇİĞ BADEM TÜKETİM SINIRLARI

Günlük tüketilmesi gereken çiğ badem yaklaşık 30 gram kadardır.

Daha fazla çiğ badem tüketiminin bünyeden bünyeye değişiklik göstererek rahatsızlık verebilmesi gözden kaçırmamalıdır.

Bazı hastalar için günlük badem gramı daha fazla belirlenebilir. Fakat; bu belirlemenin doktor kontrolünde yapılmış olması ancak iç rahatlatıcı bir sonuç verebilir.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 23:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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