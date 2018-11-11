Kan şekeri nasıl dengede tutulur?



DENGE SAĞLAMAK İÇİN GÜNDE 6 ÖĞÜN BESLENİN

3 ana öğün olarak kahvaltı, öğle ve akşam yemeği ile bunu destekleyen 3 ara öğün şeklinde beslenin. Böylece, kan şekerinizdeki iniş çıkışları önleyebilirsiniz.

PASTA VE BÖREKTEN UZAK DURUN

Kahvaltıda börek, hamur işleri, reçel ve bal gibi basit şeker içeren besinlerden uzak durun. Bunların yerine esmer ekmek, az yağlı ve tuzlu peynir çeşitleri, yumurta, tuzsuz zeytin, domates, salatalık ve mevsim yeşillikleri yiyin.

MEYVE TÜKETİMİNİ ABARTMAYIN

Meyve tüketirken, porsiyonlara dikkat edin. Bir porsiyon meyve; bir küçük boy elma, bir orta boy şeftali, dört adet taze kayısı veya bir adet taze incire eşittir.

HER 2.5-3 SAATTE BİR ATIŞTIRMAYA BAKIN

Kendinizi aç hissetmeseniz de öğün atlamayın. Kan şekerinizi dengede tutmak için 2.5-3 saatte bir, ara öğün yapmalısınız.

MEYVENİN YANINDA SÜT VE CEVİZ YİYİN

Ara öğünlerde, meyveyi tek başına yemeyin. Meyve de olsa, özünde şeker olduğunu unutmayın. Sadece meyve ile ara öğün yaptığınızda kan şekeriniz hızla yükselir ve aynı hızla düşer. Onun için meyvenin yanında bir bardak süt, ayran ya da iki adet ceviz gibi hem protein hem yağ içeren bir besin tüketmelisiniz. Böylece, kan şekerinizin yavaş yükselmesini sağlarsınız.

POSALI BESİN TÜKETİN

Öğünlerinizde; tam tahıllı besinler (esmer ekmek, kuru baklagiller, bulgur gibi ) ve çiğ sebze, meyve gibi posalı yiyeceklere ağırlık verin. Posalı besinler, kan şekerinin daha yavaş yükselmesini sağlar. Öğle ve akşam yemeklerinde etli ve zeytinyağlı sebze yemekleri, esmer ekmek, bulgur pilavı gibi tam tahıllı besinlere yer verin. Şekerinizi dengede tutmak için pirinç pilavı, makarna ve börekten uzak durun.

ÖĞÜN ATLAMAYIN

Diyetinize her ortamda sadık kalmalı ve tatlılardan uzak durmalısınız. Ara öğün saatinizde ince bir dilim peynir ve bir bardak ayran içebilirsiniz. Abartıp baklava yerseniz; yanında şekerinizi dengelemesi için ayran veya yoğurt tüketin. "Çok yedim, akşam bir şey yemesem de olur" diye düşünmeyin. Öğün atlamadan, az yağlı sebze yemeği ve salatadan oluşan hafif bir akşam yemeği yiyin.

YARIM SAAT YÜRÜYÜN

Düzenli egzersiz yapmak, besinlerle alınan şekerin vücutta kullanımına yardımcı olur ve insülin hormonunun etkinliğini artırır. Her akşam yemekten sonra 30 dakika yürüyüş yapın.

SARMA, DOLMA VE BÖREKTEN UZAK DURUN

Yaprak sarması, zeytinyağlı dolma ve börek; hızla kan şekerini yükseltir. Bunların yerine zeytinyağlı fasulye, barbunya tercih edin.

FAZLA ÇAY İÇMEYİN

Diyabet hastalarında kan şekeri yüksek olduğu için sıvı kaybı da fazla oluyor. Sıcak havayla birlikte fazla miktarda içilen çay ve kahve de vücuttan atılan sıvı miktarını artırıyor. Böyle bir durumda; tansiyon yükselmesi, kan akışkanlığının azalması, ani felç ve beyin kanaması gibi tehlikeli durumlar oluşabiliyor. Günde iki fincandan fazla kahve, beş bardak açık şekersiz çaydan fazla içmeyin.

BOL BOL SU

Sabahtan akşam yatıncaya kadar ortalama 12 bardak su içmeye gayret gösterin. Su; metabolizmanızın ve böbreklerin sağlıklı çalışması ve vücudunuzun işlevlerini yerine getirmesi için gereklidir.

MEYVE SUYU YASAK!

Taze sıkılmış da olsa meyve suyu içmeyin. Bir bardak meyve suyu kan şekerini çok hızlı yükseltir.

Badem

Sağlıklı yağ ve protein bakımından oldukça zengindir, metabolizmayı kuvvetlendirerek insülin direncini kontrol edebilmek için yardımcı olur. Gün içinde 10 adet kadar badem yeter.

Keten Tohumu:

Keten tohumu lif ve sağlıklı yağ bakımından yine zengin gıdalar arasındadır. Şekeri dengede tutabilmek için tavsiye edilmektedir.

Limon Ve Elma Sirkesi:

Limon ya da elma sirkesi karbonhidrat içeren gıdalar ile bir arada tüketildiği takdirde şeker seviyesini düzenlemeye yardımcı olur.

Tarçın:

Tarçın yüksek kolesterolü düşürmek için etkili olduğu kadar, insülinin düzenlenmesine de yardımcı olur. Gün içinde düzenli bir şekilde tarçın tüketmek kan şekeri düzeyini ortalama %20 oranında düşürür. Ancak kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin tarçın tüketmek için mutlaka doktora danışmaları gerekir.