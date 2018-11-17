Kan şekeri için bilinmesi gerekenlerin hepsi..



Çeşitli sebeplerle başvurduğumuz doktorların ilk istediği tahlillerin başında gelen kan şekeri testidir. Bu kan dolaşımındaki şeker miktarını tespit etmek için yapılır. İki tip kan şekeri ölçümü vardır; Açlık kan şekeri testi ve tokluk kan şekeri testi.

AÇLIK ŞEKERİ TESTİ NEDEN YAPILIR?

Açlık kan şekeri testi 8-12 saatlik açlıktan sonra ölçülen değerdir. Açlık kan şekeri testi yaptırmadan 8 saat öncesine kadar aç kalmanız, hiçbir şey yememeniz gerekir.

Açlık kan şekeri testinin sonucu 126 mg/dl ve üzerinde çıkarsa kişide şeker hastalığı vardır denilebilir.

Ancak kesin teşhis için birkaç gün sonra tekrar açlık kan şekeri testi yapılır. İkinci ölçümde de kandaki şeker oranı 126 mg/dl'den fazla ise artık kesin olarak şeker hastalığı teşhisi koyulur.

GİZLİ ŞEKER!

Açlık kan şekeri 110-140 mg/dl arasında ise tıpta "gizli şeker" olarak tanımlanır.

Açlık kan şekeri 100 mg/dl, tokluk kan şekerinin de 140 mg/dl’nin üstünde olan kişiler şeker hastalığı için risk altındadır.

Açlık kan şekeri testi adından da anlaşılacağı üzere kan testi yoluyla yapılır.

Şeker hastalığı (Diyabet) kandaki şeker seviyesinin normalin üstüne çıkmasına denir.

Şeker hastalığının en yaygın belirtileri arasında; Sık idrara çıkma, sürekli açlık hissetme ve aşırı susama yer alır.

AYNI GÜNDE..

Kan şekeri seviyesinin ölçülmesi, insülinin ve hatta böbrekler ve pankreas gibi organların çalışma fonksiyonunu değerlendirmeye yardımcı olur.

Açlık kan şekeri testinin ardından kişi yemeğini yer ve ilk lokmadan 2 saat sonra da tokluk kan şekeri testi uygulanır.



TOKLUK KAN ŞEKERİ TESTİ NEDİR?

Tokluk kan şekeri ana öğünlerden iki saat sonra yapılan veya şeker yükleme testinde (75 gr. karbonhidrat içeren glikoz alımı) elde edilen ölçümdür.

Açlık kan şekeri testi yapılmadan önce alkol kullanımı, sigara içilmesi, bazı hastalıklar, kafein tüketimi, aşırı duygusal stres ve bazı ilaçlar açlık kan şekeri testi düzeylerini etkileyebilir. Erken teşhis tedaviyi kolaylaştırır.

YÜKSEK ÇIKARSA DERT DÜŞÜK ÇIKARSA DERT!

Kan şekeri seviye testinin yüksek çıkması, hipertiroidizm, pankreatit veya pankreas kanseri, böbrek hastalıkları, böbrek yetmezliği ve aşırı yemek yemek ile ilişkilidir.

Kan şekeri düşüklüğü ise birtakım sağlık sorunlarına işaret edebilir; Hipotiroidizm, aşırı alkol tüketimi, böbrek yetmezliği, uzun süre aç durma, yetersiz beslenme, ciddi karaciğer sorunları, aşırı doz insülin alımı, adrenal bezlerinde bozukluk gibi..

AÇLIK KAN ŞEKERİ KAÇ OLMALI?

Açlık kan şekeri normal değerleri, düşük değeri, şeker hastalığı ve gizli şeker değerleri şöyledir;

Açlık kan şekeri sağlıklı bir kişi için 90 mg/dl'nin altında olmalıdır.

Zaten açlık kan şekeri normal değeri 70-99 mg/dl arasındadır.

Açlık kan şekeri düşüklüğü: 70 mg/dl’nin altı

Gizli şeker: 100 to 125 mg/dl

Şeker hastalığı: 126 mg/dl ve üzeri

AÇLIK KAN ŞEKERİ DÜŞÜKLÜĞÜ NEDİR?

Bu durum genellikle hipoglisemi olarak bilinir. Hipoglisemi belirtileri arasında terleme, aşırı açlık hissi, hızlı kalp atışı, dudakta ve dilde karıncalanma, ciltte solukluk, baş ağrısı, karın ağrısı, bulanık görme, uyuşukluk, konuşma zorluğu, sinirlilik ve halsizlik yer alır. Kan şekeri seviyesi çok düştüğünde kişide zihin bulanıklığı, bilinç kaybı ve koma ile karşılaşılabilir.

ŞEKERİN DÜŞMESİNE SEBEP OLABİLECEKLER

- Böbrek üstü bezi yetersizliği

- Uzun süre aç kalmak

- Karaciğer hastalığı

- Aşırı dozda yüklenen insülin

- Alkol kullanımı..

AÇLIK KAN ŞEKERİ YÜKSEKLİĞİ NEDİR?

Bu durum genellikle hiperglisemi olarak bilinir. Hiperglisemi belirtileri arasında; Ağız kuruluğu, bulanık görme, çok su tüketme, sebepsiz kilo kaybı, sık idrara çıkma, sık acıkma ya da iştahsızlık, yorgunluk veya uyku hali, yaranın geç iyileşmesi, cinsel fonksiyon bozukluğu, ciltte kuruma ve kaşıntı, sık enfeksiyon yer alır.

KAN ŞEKERİNİ YÜKSELTENLER

- Cushing sendromu

- Kronik böbrek yetmezliği

- Kalp krizi, travma

- Akromegali

TESTİ KİMLER YAPTIRMALI?

Ailesinde şeker hastalığı bulunanlar başta olmak üzere, 45-50 yaşının üstündeki kişiler, kan şekeri düzeyinin düşmesi ve yükselmesine dair belirtiler bulunan kişilerin belirli aralıklarla açlık kan şekeri tahlili yaptırması gerekir.

YÜKSEK ŞEKERİ DÜŞÜREN BİR TARİF

Malzemeler: 1 litre saf zeytinyağı, 1 su bardağı zeytin çekirdeği (Bu kürü yapmak için yediğiniz zeytinlerin çekirdeklerini atmayıp biriktirin), 1 su bardağı zeytin yaprağı.

Yapılışı: 1 litre zeytinyağına 1 su bardağı zeytin çekirdeği ve 1 su bardağı zeytin yaprağı atıp, blenderdan geçirin. Bu karışımı günde 1 saat güneşte bekletin, günün diğer saatlerinde ise güneş görmeyen yerde tutun. 15 gün sonra karışımı süzün. Sabah öğle akşam 1'er tatlı kaşığı için.