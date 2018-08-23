Kan lekesini ne çıkarır?

Kıyafetlerinize veya herhangi bir eşyanıza bulaşmış olan kan lekesi eğer hala kurumadıysa oldukça yavaş temizlenecektir. Ancak kuruduysa artık panik yapmanıza gerek kalmayacak size vereceğimiz yöntemle yine rahatlıkla kurtulabileceksiniz.

Kurumuş kan lekesini soğuk bir kabın içerisinde yaklaşık 20 dk beklettikten sonra zeytinyağlı sabunla iyice çitileyin. Lekede hafif bir sarılık kalırsa eğer soğuk suyun içerisine birkaç damla amonyak ilave ederek sarı lekeden de tamamen kurtulabilirsiniz.

Bir başka yöntem olarak da eczaneden satın almış olduğunuz veya evinizin ecza dolabında yer alan oksijenli suyu direkt kan lekesinin üzerine dökerek de lekeden kurtulabilirsiniz