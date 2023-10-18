'Kan' kardeşliği! Sivil katliama ortak olan Biden'dan İsrail'e destek: Kendinizi savunmaya çalışıyorsunuz!
ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv'de Binyamin Netanyahu başkanlığındaki İsrail savaş kabinesi üyeleriyle bir araya geldi. Dün hastanede aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail'e destek açıklamalarıyla katliama ortak olan Biden, "Siz halkınızı savunmaya çalışırken biz de İsrail'i desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Biden'ın katıldığı toplantıda konuşan Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin "bunun farklı türde bir savaş olacağını çünkü Hamas'ın farklı türde bir düşman olduğunu" söyledi.
Rehineleri Gazze Şeridi'nde çıkarmak için ABD'yle birlikte çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Netanyahu, "Zafere giden yol uzun ve zorlu olacak" ifadesini kullandı.
İsrail'in katliamını 'savunma' olarak gördü!
ABD Başkanı Biden ise toplantıda, "Yalnız olmadığınızı bilmenizi isterim. Siz halkınızı savunmaya çalışırken biz de İsrail'i desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
ABD Başkanı ayrıca, "Masum sivillerin daha fazla trajedi yaşamasını önlemek için İsrail'le ve bölgedeki ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini" belirtti.
Toplantıya İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi lideri Arya Deri, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz katıldı.
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Savaş kabinesi kurulmuştu
İsrail Başbakanı Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde 7 Ekim'de başlayan saldırılardan 4 gün sonra "acil durum hükümeti" ve bunun altında daraltılmış bir savaş kabinesi kurulması için anlaşmıştı.
471 kişi şehit oldu
İsrail'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28’i ağır 342 kişi yaralanmıştı.
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