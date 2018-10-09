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Kan grubu ile kalp krizi arasında bir bağ var

90.000 kişi ile 20 yıl boyunca yapılan araştırmaya göre kalp krizi riski ile kişinin kan grubu arasında bağ var...

09 Ekim 2018 Salı 19:56
Kan grubu ile kalp krizi arasında bir bağ var

AB grubu kana sahip olanlar,

0 grubundakilere göre %23,

A grubu kana sahip olanlar,

0 grubundakilere göre %5,

B grubu kana sahip olanlar,

0 grubundakilere göre %11

daha fazla, kalp krizi riskinde..

Yaklaşık 90.000 kişi ile 20 yıl boyunca yapılan bir araştırmanın sonuçları.. Kan grubunuz ile kalp krizi taşıma riskinizi öğrenmeniz mümkün.. Bir kişinin ne oranda kalp krizi riski taşıdığı, beslenme, spor yapma ve sigara içme alışkanlığı ile doğrudan ilişkili olmakla beraber, bu konuda şimdiye kadar bilinmeyen önemli bir faktör daha keşfedildi. Buna göre, bir kişinin kan grubu, onun ne oranda kalp krizi riski taşıdığını da gösteriyor.

Bu araştırma, İngiltere’deki National Health Service (NHS) ve Professionals Follow-up Study (HPFS) adlı sağlık kuruluşlarında 20 yıl boyunca hizmet gören ve sağlık durumları düzenli olarak kayıt altına alınan, yaşları 30 ile 75 arası değişen, 62.073 kadın ve 24.428 erkeğin dosyaları incelenerek yapıldı.

Araştırmaya dahil olan kişilerin kan grupları ile kalp krizi geçirme sayıları arasındaki ilişki incelenirken, yaş, beslenme, vücut ağırlığı, sigara içme alışkanlığı gibi diğer risk faktörleri de kayıt altına alındı.

20 yıl boyunca elde edilen sonuçlara göre, AB grubunun en fazla, 0 grubunun ise en az kalp krizi riski taşıdığını gösterdi.

Bu farklılığın, biyolojik mekanizması ve genetik sebepleri henüz tam olarak bilinmemekle birlikte, daha önceki araştırmalar, kan grupları arasındaki farklılığın kan damarlarında iltihaplanma ve kandaki kolesterol seviyesi olduğunu göstermişti. Buna göre;

A grubu kana sahip olanların diğer gruplara göre, damar tıkanıklığı (arteriosklerose) riski taşıdığı biliniyordu.

AB grubu kana sahip olanların, kan damarlarının iltihaplanmaya daha yatkın olduğu biliniyordu.

0 grubu kana sahip olanların ise kanında bulunan bir maddenin, pıhtılaşmayı engelleyerek kan akışını kolaylaştırdığı tahmin ediliyordu.

Kan grubu biyolojisi çok karmaşık bir sistem

Kan grubuna bağlı kalp krizinin gerçek sebebini veya sebeplerini anlayabilmek için yeni araştırmalara ihtiyaç var..

Kan grubumuzu değiştiremeyiz ama eğer risk taşıyan grupta bulunuyorsak sağlıklı beslenerek, stresten, sigara ve alkolden uzak durarak, düzenli spor yaparak muhtemel bir kalp krizi riskini azaltabilir veya tamamen ortadan kaldırabiliriz.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:56
  1. kan grubu
  2. kalp krizi

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