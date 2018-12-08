Kan grubu B olanlara salça yaramıyor

Sadece o mu; alabalık ve sardalye dışındaki bütün balıklar, midye, kerevit vs..de zararlı.. B Grubu olanları uyaralım:

Tavuk ve kaz eti..

Mısıryağı, susamyağı..

Dondurma onlara zararlılar arasında.

Keza mercimek, nohut, kavrulmuş ve bekletilmiş kuruyemiş, yer fıstığı, susam ve susamlı ürünler, mısır ve mısır ürünleri, çavdar ve karabuğday unu ile bunlardan yapılmış mamuller..



Enginar, kimyasal işlemli fabrika zeytinleri, domates salçası..

Hindistan cevizi, jelatin, fruktoz, mısır şurubu ve nişastası, tatlandırıcılar, bayat ürünler, hazır yiyecek ve içecekler, gaz yapan her türlü yiyecek ve içecek zararlı. Sizler ayrıca şekeri azaltın..

Kan grubu dağılımında O ve A grubu çoğunlukta. Kan bedenimizde dolaşırken ıısıtır, soğutur, besler, korur. Ona enerji verir ve içindeki zehirli maddelerin atılmasını sağlar. 60 kg. ağırlığındaki bir insanın damarlarında ortalama 5 litre kan dolaşır. Kalp, bu miktarı normal halde her dakika bedende dolaştırır. Fazla efor sarfında ise bu dakikada beş defaya kadar çıkabilir.

Kan, ihtiyacımız olan oksijeni akciğerlerden kaslara taşır. Oksijeni bu şekilde gerekli dokulara verirken, karbondioksiti de alarak akciğere götürür ve bedenden atılmasına hizmet eder.



Kanımıza, dolayısıyla tenimize renk veren hücreler alyuvarlardır. Alyuvarlar yassı ve esnek disklere benzer. Yetişkin bir erkeğin damarlarında 30 milyar alyuvar vardır. Şeker hastalarının kan hücreleri genellikle esnekliklerini yitirir. Onun için hastaların gözlerindeki hassas dokular esnek olmayan kan hücreleri tarafından tıkanır. Bu tıkanma, körlüğe yol açabilir.

Bir alyuvar hücresi bedende yaklaşık 120 gün dolaşır ve makrofaj adlı savunma hücreleri tarafından yenir. Fakat vücudumuzda saniyede 2,5 milyon alyuvar üretilir.

Kan aynı zamanda bedende haberci görevi yapar. Taşıdığı hormonlar, organlar ve hücreler arasında haberleşmeyi sağlar. Kan, zehirler, gazlar, akyuvarlar, vitaminler ve başka maddeler dışında, ısıyı bedenin geneline dağıtır ve beden sıcaklığını dış ortam sıcaklığına göre ayarlar.

B Grubuna faydalı olanlar

Koyun, keçi, hindi, tavşan, alabalık, sardalya, kırmızı levrek, mezgit, morina, bey balığı size faydalı..

Taze yumurta, yoğurt, süt, beyaz peynir, kaşar peyniri, koyun ve keçi sütü peynirleri, süt ürünleri..

Zeytinyağı, tereyağı, arasıra olmak şartıyla kaymak ve cevizyağı..

İnci fasulye, yulaf, doğal buğday, pirinç ve onların mamulleri..

Patlıcan, horozibiği, kırmızı pancar, havuç, beyaz ve kara lahana, karnabahar, bütün biberler, karahindiba, maydanoz, yeşil fasulye, kabak, mantar, barbunya, beyaz fasulye, kestane, badem, kekik, kimyon, keçiboynuzu, nane, bal, sirke, erik, frenküzümü, kiraz, vişne, incir, üzüm, karpuz ve muz size faydalı..