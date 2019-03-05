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Kan donduran olay! Öldürdüğü adamı kamyonetle taşırken yola düşürdü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yanında çalışan Okan Algur'u vahşice öldüren Önder Mola, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05 Mart 2019 Salı 15:07
Kan donduran olay! Öldürdüğü adamı kamyonetle taşırken yola düşürdü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde pazarcılık yapan Okan Algur'un, Asilbey köyü yakınlarında, yol ortasında, tabancayla vurularak, öldürülmüş bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Önder Mola, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mola'nın, tartıştığı Algur'un başına levyeyle vurup, 3 kurşun sıktıktan sonra ayaklarını bağlayarak, kamyonet kasasında götürürken, düşürdüğü anların görüntüsü de ortaya çıktı.

Kırklareli Babaeski'de pazarcılık yapan, evli ve 2 çocuk babası Okan Algur(29), yanında yevmiyeli olarak çalıştığı Önder Mola ile birlikte 4 gün önce Kırklareli'ndeki pazara gitti. Akşam evine dönmeyen Algur'u ailesi, her yerde aradı; ancak bulamadı. Asilbeyli köyü yakınlarında, yolun ortasında, saat 01.00 sıralarında ceset gören köylüler, jandarmaya haber verdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, cansız bedenin Okan Algur'a ait olduğunu belirledi. Algur'un, dövüldükten sonra tabancayla vurulduğu tespit edildi. Algur'un yakınları ise kayıp cinayet şüphelisinin bulunması için evinin önüne yürüdü.

Okan Algur, dün, ilçede düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi Önder Mola ise Atatürk Mahallesi'ndeki Gündüz Onat Festival Alanı'nda görüldü. Polisi karşısında görünce kaçan Molla, kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Molla'nın üzerinde, olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Kırklareli'ne götürülüp, İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen Önder Mola, soruşturmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Levyeyle başına vurup, kurşunlamış

Önder Mola, birlikte pazarcılık yaptığı Okan Algur ile tartıştıklarını anlatırken, önce başına kamyonetten aldığı levye ile vurduğunu, ardından üzerindeki tabancayı çıkararak, bacaklarına ve karın bölgesine ateş ettiğini söyledi. Algur'u daha sonra ayaklarından iple bağlayıp, kamyonetin kasasına koyduğunu kaydeden Mola, Babaeski ilçesine doğru giderken, pazarcının yola düştüğünü fark ettiğini söyledi. Mola, "Kamyonu Babaeski'de araziye bırakıp, kaçtım. Bunların olmasını istemezdim, pişmanım" dedi.

Kamyonetten düşme anı kamerada

Öte yandan Okan Algur'un, ayakları bağlı konulduğu kamyonetin kasasından düşme anının güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:07
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