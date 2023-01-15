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Yerel Kan donduran olay! Herkes sus pus oldu... İtiraf etti: Katili babası çıktı!
Yerel

Kan donduran olay! Herkes sus pus oldu... İtiraf etti: Katili babası çıktı!

Korkunç olay Van'ın Çatak ilçesinde meydana geldi. Van'da öldürülen gencin katili babası çıktı.. Kırsalda keçilerini otlatmaya gittikten iki gün sonra cesedine ulaşılan 23 yaşındaki Mazlum Tanış'ın katili babası çıktı. Baba Zübeyit Tanış, tekrar çağrıldığı ifadede olayı itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 23:32:00 - 2023-01-15 23:41:51
Kan donduran olay! Herkes sus pus oldu... İtiraf etti: Katili babası çıktı!

Çatak ilçesi kırsalında 10 Ocak'ta keçilerini otlatmaya giden Mazlum Tanış’tan (23) bir süre sonra haber alınamadı. Durumun bildirilmesi üzerine genci aramak için jandarma, Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve köylüler harekete geçti. Yapılan çalışma çerçevesinde 2 gün sonra gencin kayalıklar içinde cansız bedenine ulaşıldı. Mazlum Tanış’ın cansız bedeni gerçek ölüm nedeninin belli olması için Van Adli Tıp Kurumuna otopsi için sevk edildi.

Kan donduran olay! Van'da öldürülen gencin katili babası çıktı... İtiraf etti

BABASI İTİRAF ETTİ

Tanış’a yapılan otopsi sonucu vücudunda av tüfeği saçması bulundu. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, en son oğlu ile birlikte dağda bulunan baba Zübeyit Tanış’ı tekrardan ifadeye çağırdı. Yapılan sorguda, Zübeyit Tanış ifadesinde 10 Ocak’ta tartışma sonucu oğlunu vurduğunu, vurduktan sonrada silahı toprağa gömdüğünü eve dönüp jandarma ve AFAD’a kaybolduğu ihbarını yaptığını söyledi. Baba Tanış, sevk edildiği mahkeme sonucu tutuklandı.

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