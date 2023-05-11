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Yerel Kan donduran olay: Diyarbakır'daki nehirde bulunan cesedin kimliği belli oldu! Flaş gelişme
Yerel

Kan donduran olay: Diyarbakır'daki nehirde bulunan cesedin kimliği belli oldu! Flaş gelişme

Yeniakit Publisher
2023-05-11 17:20:00 - 2023-05-11 17:23:30
Kan donduran olay: Diyarbakır'daki nehirde bulunan cesedin kimliği belli oldu! Flaş gelişme

Diyarbakır’da Dicle Nehri kıyısında bulunan erkek cesedinin, 10 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Mustafa Ünsal’a (20) ait olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi mevkiindeki Dicle Nehri kıyısında meydana geldi. Dicle Nehri kıyısında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı. Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıp ilanında bulunan ailelere ulaştı. Polis ekipleri, Mustafa Ünsal için 1 Mayıs'ta kayıp ilanı verilen ailesine ulaştı. Adli Tıp Kurumu’na getirilen aile, Ünsal’ı teşhis etti.

Yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Mustafa Ünsal’ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği de cinayet ihtimali üzerine çalışma başlattı.

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