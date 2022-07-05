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Aktüel Kan donduran olay! Cinnet geçiren baba eşini ve kızını öldürdü
Aktüel

Kan donduran olay! Cinnet geçiren baba eşini ve kızını öldürdü

Mersin'de cinnet geçiren baba önce eşini ardından da 2 yaşındaki kızını vurarak intihar etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 22:02:00 - 2022-07-05 22:15:56
Kan donduran olay! Cinnet geçiren baba eşini ve kızını öldürdü

Mersin'de karısını ve 3 yaşındaki çocuğunu tabancayla öldüren kişi, silahla intihar etti.

Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde apartmanda daireden silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Birinci kattaki dairede inceleme yapan ekipler, Ali Dilek'in (31), karısı Nurgül Gülsoy Dilek (25) ve oğlu Yiğit Dilek'i (3) tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

Cesetler, incelemenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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