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Kan donduran iddia! Suudi gazeteci öldürüldü

Suudi gazeteci Turki Bin Abdul Aziz El-Jasser'in gözaltında bulunduğu sırada işkence görüp öldürüldüğü iddia edildi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 16:37
Kan donduran iddia! Suudi gazeteci öldürüldü

Suudi gazeteci ve yazar Turki Bin Abdul Aziz El-Jasser'in gözaltındayken işkence görüp sonrasında hayatını kaybettiği iddia edildi.

New Khaleej haber sitesinin insan hakları aktvistlerine dayandırdığı haberinde, Suudi gazeteci ve yazar Turki Bin Abdul Aziz El-Jasser'in gözaltındayken işkence görüp sonrasında hayatını kaybettiği iddia etti.

El jasser, Suudi makamları tarafından, Suudi yetkilileri ve kraliyet ailesinin işlediği insan hakları ihlallerini ifşa eden Twitter hesabı Kashkool'u yönetmekle suçlanarak mart ayında gözaltına alınmıştı.

Casuslar sayesinde belirlendi

Middle East Monitor'un aktardığına göre, Suudi yetkililer, Twitter'daki hesabın yöneticisinin Al-Jasser olduğunu, Twitter’ın Dubai'de bulunan ofisindeki casusları sayesinde belirledi.

Haberde isimsiz kaynakların aktardığı bilgilere göre, bu casuslar Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski sosyal medya danışmanı Suud El-Kahtani tarafından kurulan Suudi Siber Ordusunun bir parçası olarak kabul ediliyor.

Suud El-Kahtani sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajda, Twitter'daki sahte isimlerin, hesapların arkasındaki asıl kişileri Suudi yetkililerden koruyamayacağını söylemişti.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 16:37
  1. Ordu
  2. Suudi Arabistan
  3. Turki Bin Abdul Aziz El-Jasser

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