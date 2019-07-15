Kan donduran görüntü! Kask takmayan sürücü bu hale geldi Denizli’de elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralanan kasksız sürücünün görüntüleri ise şoke etti.

Denizli'nin 29 Ekim Bulvarı üzerinde Karcı Mahallesi istikametine seyir halinde olan İ.K. idaresindeki 20 PT 009 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu Yahya Haccuma idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada savrularak yerde sürüklenen ve kasksız olan elektrik bisikletteki Yahya Haccuma ve Ahmet isimli şahıs kafalarını yola çarparak ağır yaralandı. Çevredeki sürücülerin yardımına koştuğu yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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