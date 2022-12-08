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Yerel Kan donduran cinayet! Annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü
Yerel

Kan donduran cinayet! Annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Antalya’da bir kişi, tartıştığı annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Komşuları tarafından yakalanıp polise teslim edilen şüpheli gözaltına alındı. Olayı duyup eve gelen baba ise uzun süre gözyaşı döktü.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 19:22:00 -
Kan donduran cinayet! Annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Antalya’da bir kişi, tartıştığı annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Komşuları tarafından yakalanıp polise teslim edilen şüpheli gözaltına alındı. Olayı duyup eve gelen baba ise uzun süre gözyaşı döktü.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi 1468 sokaktaki 4 katlı apartmanın ikinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.E.T. (37) ile alışverişten dönen annesi Zübeyda Tıraş (61), henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Y.E.T., o sırada elma yiyen annesine ekmek bıçağıyla saldırmaya başladı.

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İkilinin arasında yaşanan arbedede Y.E.T. annesini boğazından bıçakladı. Olay anında tartışma ve bağrışma sesleri duyan komşuları, daireye gelerek kapıyı çaldı. Bir süre sonra kapı açılırken, iddiaya göre Y.E.T'nin elinde kan izlerini gören komşuları, içeri girmek istedi. Panikleyen Y.E.T. kaçmak istediği sırada komşuları tarafından yakalandı, polise haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Zübeyda Tıraş’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Baba yıkıldı

Polisler, ters kelepçeleyip şüpheli Y.E.T.’yi gözaltına alırken, olay anında evde olmayan baba Süleyman Tıraş, eve geldiğinde büyük üzüntü yaşadı. Süleyman Tıraş, yakınları tarafından teskin edilirken, Zübeyda Tıraş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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