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Aktüel Kamyonun deposundaki yakıt yola döküldü
Aktüel

Kamyonun deposundaki yakıt yola döküldü

Yeniakit Publisher
2020-12-22 12:58:15 -
Kamyonun deposundaki yakıt yola döküldü

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bariyere çarpan kamyonun delinen deposundaki yakıt yola döküldü.

Çengelköy Caddesi'nde Beykoz istikametine seyreden F. Y. idaresindeki 34 KLY 53 plakalı hafriyat kamyonunun yakıt deposu, yolun ortasındaki çelik bariyerlere çarparak delindi.

Depodaki yakıt yola dökülürken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, caddedeki araç trafiğini Beykoz istikametine doğru kapattı. Kamyonun yakıt deposunun çelik bariyerden kurtarılmasının ardından belediye ekipleri kumlama çalışması yaparak yolu temizledi.

Aracın çekilmesinin ardından Çengelköy Caddesi'ndeki trafik normale döndü.

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