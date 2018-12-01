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Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Selvinaz, ağır yaralandı

Antalya'da bir kamyonun çarpmasıyla yola savrularak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü genç kız, hastanede tedavi altına alındı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 17:41
Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Selvinaz, ağır yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Selvinaz Salman (21) ağır yaralandı. Bir otelde çalışan Salman, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Devlet hastanesi yönüne giden ve kavşakta ambulansa yol vermek için karşıya geçmek isteyen Selvinaz Salman yönetimindeki 07 ADE 339 plakalı motosiklete, Anamur yönüne seyreden Nihat K. yönetimindeki 33 KU 361 plakalı kamyon çarptı. Başında kask takılı olup olmadığı öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü Salman, çarpmanın şiddetiyle yola savrularak ağır yaralandı. Kaza sırasında olay yerinde bulunan 112 Acil ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Selvinaz Salman, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Salman daha sonra Alanya'ya sevk edildi.

Kamyon sürücüsü Nihat K. ise işlemler için polis merkezine götürüldü.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 17:41
  1. Antalya
  2. trafik kazası
  3. motosiklet sürücüsü
  4. Selvinaz Salman

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