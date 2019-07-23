Kamyonetle geldi, dehşet saçtı! İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kamyonetle geldiği mahallede bir eve giren şahıs, anne ve kızını ateşli silahla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis saldırganın peşine düştü.

İstanbul Esenyurt’ta iki kadın evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kadınlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, İnönü Mahallesi 353 sokakta saat 11.30 sarılarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyonetiyle sokağa gelen bir kişi, 5 katlı apartmanın 2'nci katında yaşayan anne ve kızın yanına çıktı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre, eve giren kişi, kızı kalçasından annesini ise elinden silahla yaralayarak kaçtı. Polis peşine düştü İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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