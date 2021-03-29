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Aktüel Kamyonet uçuruma devrildi!
Aktüel

Kamyonet uçuruma devrildi!

Antalya'da, kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 00:37:00 -
Kamyonet uçuruma devrildi!

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Üzümlü Mahallesi Ahmet Öldüğü Yaylası yolunda, E.A'nın kullandığı 07 NNB 08 plakalı kamyonet, uçuruma devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Eşşe Yılmaz ile Y.A, E.A, R.A. ve H.A. itfaiye ekiplerince kamyonetten çıkarıldı.

Ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Eşşe Yılmaz, yaşamını yitirdi.

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