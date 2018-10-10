Kamyonet tırla çarpıştı: 6 kişi yaralandı
Gümüşhacıköy ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.10 Ekim 2018 Çarşamba 22:53
İstanbul'dan Samsun yönüne giden Hasan Erdoğan (34) yönetimindeki 05 DV 644 plakalı kamyonet, Ulubel mevkisinde Beka Gogitidze yönetimindeki KSK-758 yabancı plakalı tırla çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan İsa Çolak (24), Mehmet Toprak, (54), Yusuf Duyuran (36), Hüseyin Türkel (52) ile Ali Kepür (52) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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