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Kamyonet tırla çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Gümüşhacıköy ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 22:53
Kamyonet tırla çarpıştı: 6 kişi yaralandı

İstanbul'dan Samsun yönüne giden Hasan Erdoğan (34) yönetimindeki 05 DV 644 plakalı kamyonet, Ulubel mevkisinde Beka Gogitidze yönetimindeki KSK-758 yabancı plakalı tırla çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan İsa Çolak (24), Mehmet Toprak, (54), Yusuf Duyuran (36), Hüseyin Türkel (52) ile Ali Kepür (52) yaralandı.

 Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 22:53
  1. Samsun
  2. İstanbul
  3. sağlık bakanlığı
  4. Fahrettin Koca
  5. hastane
  6. AMASYA
  7. GÜMÜŞHACIKÖY
  8. KAZA
  9. YARALI

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